Три рецепти маринаду для оселедця від Клопотенка: їсти рибу можна вже за добу

Малосольний оселедець сухого засолювання

Інгредієнти:

1 оселедець

2 ст. л. солі

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. чорного меленого перцю

1 ст. л. горілки

Приготування

Розморозьте оселедець, помийте, обсушіть паперовим рушником і викладіть рибу у скляну ємність.

Посипте 2 ст. л. солі та 1 ч. л. цукру, розподіляючи по всій рибі. Додайте 0,5 ч. л. чорного меленого перцю та полийте 1 ст. л. горілки.

Накрийте ємність із рибою кришкою або використовуйте харчову плівку. Поставте у холодильник на 24 години.

Через добу промийте під проточною водою, промокніть паперовим рушником і очистіть. Наріжте або шматочками, або розберіть на філе.

Пряний маринований оселедець

Інгредієнти:

1 оселедець

1 маленька цибуля

200 мл води

1 ст. л. солі

1 ст. л. соняшникової олії

1 ст. л. столового оцту 9%

2 лаврові листи

6 горошин духмяного перцю

5 горошин чорного перцю

1/3 ч. л. зерен коріандру

2 бутони гвоздики

Приготування

Оселедець розморозьте, очистіть і промийте.

Наріжте на шматочки завтовшки приблизно 1,5-2 см. Цибулю наріжте кільцями або півкільцями. Викладіть в півлітрову банку шарами - шар риби, шар цибулі.

Приготуйте маринад. У сотейник або невелику каструльку влийте 200 мл води, додайте 1 ст. л. солі, 1 ст. л. соняшникової олії, 6 горошин духмяного перцю, 2 бутони гвоздики, 1/3 ч. л. зерен коріандру та 5 горошин чорного перцю. Зерна коріандру можна потовкти у ступці, тоді вони ще більше розкриють свій аромат.

Поставте сотейник або каструлю на плиту, доведіть до кипіння, щоб розчинилася сіль, а потім влийте 1 ст. л. столового оцту 9%. Приберіть маринад із плити, коли він повністю охолоне, залийте їм оселедець.

Поставте оселедець у холодильник на 24 години.

Оселедець у пряному маринаді з чаєм

Інгредієнти:

1 оселедець

300 мл води

1 пакетик чорного чаю без добавок чи 1 ч. л. розсипного чаю

1 ст. л. солі

дрібка цукру

6 горошин духмяного перцю

2 лаврові листи

5 горошин чорного перцю

Приготування

Розморозьте, почистіть оселедець і поріжте на шматочки завтовшки 1,5-2 см.

Приготуйте маринад. У каструлю або сотейник влийте 300 мл води, киньте пакетик чорного чаю без добавок (або 1 ч. л. розсипного чаю). Додайте 1 ст. л. солі, дрібку цукру, 6 горошин духмяного перцю, 2 лаврові листки, 5 горошин чорного перцю.

Маринад поставте на плиту та доведіть до кипіння. Залиште охолонути до кімнатної температури.

Оселедець викладіть у півлітрову банку і залийте охолодженим маринадом. Поставте у холодильник на 24 години.