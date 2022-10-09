Три рецепта маринада для сельди от Клопотенко: есть рыбу можно уже через сутки

Малосольная сельдь сухой засолки

Ингредиенты:

1 сельдь

2 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. черного молотого перца

1 ст. л. водки

Приготовление

Разморозьте селедку, помойте, обсушите бумажным полотенцем и выложите рыбу в стеклянную емкость.

Посыпьте 2 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара, распределяя по всей рыбе. Добавьте 0,5 ч. л. черного молотого перца и полейте 1 ст. л. водки.

Накройте емкость с крышкой или используйте пищевую пленку. Поставьте в холодильник на 24 часа.

Через сутки промойте под проточной водой, промокните бумажным полотенцем и очистите. Нарежьте или кусочками или разберите на филе.

Пряная маринованная сельдь

Ингредиенты:

1 сельдь

1 маленькая луковица

200 мл воды

1 ст. л. соли

1 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. столового уксуса 9%

2 лавровых листа

6 горошин душистого перца

5 горошин черного перца

1/3 ч. л. зерен кориандра

2 бутона гвоздики

Приготовление

Сельдь разморозьте, очистите и промойте.

Нарежьте на кусочки толщиной примерно 1,5-2 см. Лук нарежьте кольцами или полукольцами. Выложите в полулитровую банку слоями – слой рыбы, слой лука.

Приготовьте маринад. В сотейник или небольшую кастрюльку влейте 200 мл воды, добавьте 1 ст. л. соли, 1 ст. л. подсолнечного масла, 6 горошин душистого перца, 2 бутона гвоздики, 1/3 ч. л. зерен кориандра и 5 горошин черного перца. Зерна кориандра можно растолочь в ступке, тогда они еще больше раскроют свой аромат.

Поставьте сотейник или кастрюлю на плиту, доведите до кипения, чтобы растворилась соль, затем влейте 1 ст. л. столового уксуса 9%. Уберите маринад с плиты, когда он полностью остынет, залейте им сельдь.

Поставьте сельдь в холодильник на 24 часа.

Сельдь в пряном маринаде с чаем

Ингредиенты:

1 сельдь

300 мл воды

1 пакетик черного чая без добавок или 1 ч. л. россыпного чая

1 ст. л. соли

щепотка сахара

6 горошин душистого перца

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

Приготовление

Разморозьте, почистите сельдь и порежьте на кусочки толщиной 1,5-2 см.

Приготовьте маринад. В кастрюлю или сотейник влейте 300 мл воды, бросьте пакетик черного чая без добавок (или 1 ч. л. россыпного чая). Добавьте 1 ст. л. соли, щепотку сахара, 6 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца.

Маринад поставьте на плиту и доведите до кипения. Оставьте остыть до комнатной температуры.

Сельдь выложите в полулитровую банку и залейте охлажденным маринадом. Поставьте в холодильник на 24 часа.