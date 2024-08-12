Не лише рулети: три рецепти страв з баклажанами для легкої вечері

Напевно, найбільш популярна страва з баклажанів - запечені або засмажені рулетики з начинкою. Проте баклажани можна використовувати в ситних салатах, поливати соусом або навіть зробити з цих овочів крем-суп.

Про те, які легкі страви можна приготувати з баклажанів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Салат з баклажанами і куркою

Салат з баклажанами і куркою (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Для приготування ситного салату з баклажанів треба такі продукти:

баклажан - 1 шт.;

філе куряче - 200 г;

морква - 1 шт.;

болгарський перець - 1 шт.;

помідор - 1-2 шт.;

цибуля - 1 шт.;

кінза - до смаку;

майонез (або сметана) - 3-5 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

паприка - до смаку;

хмелі-сунелі - до смаку.

Як готувати салат з баклажанами і куркою

Спочатку для салату потрібно приготувати куряче філе. Для цього його треба підсолити, приправити хмелі-сунелі та паприкою, та залишити на 10-15 хвилин.

Баклажан потрібно промити і нарізати на кружальця завтовшки 1-2 см. Після цього кружальця потрібно розрізати навпіл, перекласти в глибоку миску і залити підсоленою водою на 15 хвилин.

В цей час посмажте філе до готовності на невеликому вогні під кришкою. Відтисніть рідину з баклажана - і присмажте овочі до золотавої скоринки в окремому посуді.

Помийте і почистьте моркву та перець, наріжте їх соломкою, видаливши з перцю насіння та плодоніжку. Очистьте цибулю, наріжте її на пів кільця, а потім також посмажте до розм'якшення.

Потім вкиньте до пательні моркву, а за 3-4 хвилини - перець. Коли овочі підрум'яняться, можна змішувати інгредієнти салату.

Для цього наріжте філе на невеликі кубики. Помийте помідор, приберіть вологу серветкою, і також наріжте овоч на кубики. М'яку частину помідора радять викинути, щоб в салаті не було забагато рідини.

Перекладіть філе в глибоку миску разом з овочами, додайте кінзу або петрушку - і заправте салат майонезом, сметаною або натуральним йогуртом.

Крем-суп з баклажанів

Крем-суп з баклажанів (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати ніжний крем-суп з баклажанів, треба ці інгредієнти:

баклажани (середні) - 3 шт.;

цибуля - 1 шт.;

овочевий бульйон (або вода) - 0,8-1 л;

вершки (жирність 30%) - 150 мл;

кунжутна паста тахіні - 2 ст. л.;

борошно - 30 г;

вершкове масло - 50 г;

часник - 3 зубчики;

кунжут - 3 ст. л.;

гострий перець в пластівцях - 1 ст. л.

Як готувати крем-суп з баклажанів

Насамперед баклажани потрібно помити. Їх можна або запекти в духовці, попередньо знявши шкірку, або обсмажити на решітці конфорки газової плити протягом 7-10 хвилин. В цьому випадку шкірку потрібно знімати зі спечених баклажанів.

Поки овочі запікаються, почистьте цибулю і часник. Цибулю наріжте на маленькі кубики, часник розчавіть.

В глибокій каструлі з товстими стінками необхідно розігріти масло і обсмажити цибулю до золотавості. Потім потрібно вкинути часник і борошно, перемішати інгредієнти та смажити протягом хвилини.

Влийте в каструлю воду чи бульйон, додайте баклажани і сіль до смаку. Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь і варіть суп протягом 5 хвилин.

Додайте в суміш вершки і тахіні, перемішайте і збийте суп до однорідності. Підрум'яньте зерна кунжуту та присипте ними та пластівцями перцю розлитий по тарілках суп.

Оладки з баклажанів під соусом

Оладки з баклажанів під соусом (скриншот / ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ)

Для того, щоб приготувати з баклажанів оладки з соусом, потрібні ці продукти:

баклажани - 2 шт.;

болгарський перець - 1 шт.;

яйця - 3-4 шт.;

сир - 150 г;

сметана (або майонез) - 6 ст. л.;

крохмаль - 1 ст. л.;

борошно кукурудзяне - 3-4 ст. л.;

зелень - до смаку;

часник - 2-3 зубчики;

орегано - до смаку;

сіль - 1 ч. л.;

олія - для смаження.

Як готувати оладки з баклажанів під соусом

Помийте баклажани, зріжте з них шкірку. Наріжте овочі на невеликі кубики або натріть на великій тертці.

Перець помийте, видаліть плодоніжку та насіння, після чого наріжте його на невеликі кубики. Сир необхідно натерти на великій тертці.

Змішайте баклажани, перець та сир в глибокій мисці, додайте яйця, борошно, 3 ст. л. сметани та спеції. Також можна додати помиту та подрібнену зелень.

Розігрійте на пательні олію і викладіть оладки. На одну оладку потрібно приблизно 1 ст. л. маси.

Смажити оладки потрібно по 5-6 хвилин з кожного боку, накривши пательню кришкою. Вогонь має бути нижче середнього.

Для соусу змішайте решту сметани з розчавленим часником та подрібненою зеленню - і полийте готові оладки перед подачею.