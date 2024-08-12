Не только рулеты: три рецепта блюд с баклажанами для легкого ужина
Наверное, самое популярное блюдо из баклажанов - запеченные или зажаренные рулетики с начинкой. Однако баклажаны можно использовать в сытных салатах, поливать соусом или даже сделать из этих овощей крем-суп.
Какие легкие блюда можно приготовить из баклажанов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Салат с баклажанами и курицей
Салат с баклажанами и курицей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Для приготовления сытного салата из баклажанов нужны следующие продукты:
- баклажан - 1 шт.;
- филе куриное - 200 г;
- морковь - 1 шт.;
- болгарский перец - 1 шт.;
- помидор - 1-2 шт.;
- лук - 1 шт.;
- кинза - по вкусу;
- майонез (или сметана) - 3-5 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- паприка - по вкусу;
- хмели-сунели - по вкусу.
Как готовить салат с баклажанами и курицей
Сначала для салата нужно приготовить куриное филе. Для этого его нужно подсолить, приправить хмели-сунели и паприкой и оставить на 10-15 минут.
Баклажан нужно промыть и нарезать на кружочки толщиной 1-2 см. После этого кружочки нужно разрезать пополам, переложить в глубокую миску и залить подсоленной водой на 15 минут.
В это время пожарьте филе до готовности на маленьком огне под крышкой. Отожмите жидкость из баклажана - и поджарьте овощи до золотистой корочки в отдельной посуде.
Вымойте и почистьте морковь и перец, нарежьте их соломкой, удалив из перца семена и плодоножку. Очистьте лук, нарежьте его на полукольца, а затем пожарьте до размягчения.
Затем вбросьте в сковороду морковь, а через 3-4 минуты - перец. Когда овощи подрумянятся, можно смешивать ингредиенты салата.
Для этого нарежьте филе на маленькие кубики. Помойте помидор, уберите влагу салфеткой, и также нарежьте овощи на кубики. Мягкую часть помидора советуют выбросить, чтобы в салате не было слишком много жидкости.
Переложите филе в глубокую миску вместе с овощами, добавьте кинзу или петрушку - и заправьте салат майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.
Крем-суп из баклажанов
Крем-суп из баклажанов (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить нежный крем-суп из баклажанов, нужны эти ингредиенты:
- баклажаны (средние) - 3 шт.;
- лук - 1 шт.;
- овощной бульон (или вода) - 0,8-1 л;
- сливки (жирность 30%) - 150 мл;
- кунжутная паста тахини - 2 ст. л.;
- мука - 30 г;
- сливочное масло - 50 г;
- чеснок - 3 зубчика;
- кунжут - 3 ст. л.;
- острый перец в хлопьях - 1 ст. л.
Как готовить крем-суп из баклажанов
В первую очередь баклажаны нужно помыть. Их можно либо запечь в духовке, предварительно сняв кожуру, либо обжарить на решетке конфорки газовой плиты в течение 7-10 минут. В этом случае кожуру нужно снимать со спеченных баклажанов.
Пока овощи запекаются, почистьте лук и чеснок. Лук нарежьте на маленькие кубики, чеснок раздавите.
В глубокой кастрюле с толстыми стенками нужно разогреть масло и обжарить лук до золотистости. Затем нужно вбросить чеснок и муку, перемешать ингредиенты и жарить в течение минуты.
Влейте в кастрюлю воду или бульон, добавьте баклажаны и соль по вкусу. Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите суп в течение 5 минут.
Добавьте в смесь сливки и тахини, перемешайте и взбейте суп до однородности. Подрумяньте зерна кунжута и присыпьте ими и хлопьями перца разлитый по тарелкам суп.
Оладьи из баклажанов под соусом
Оладьи из баклажанов под соусом (скриншот / ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ)
Для того чтобы приготовить из баклажанов оладьи с соусом, нужны эти продукты:
- баклажаны - 2 шт.;
- болгарский перец - 1 шт.;
- яйца - 3-4 шт.;
- сыр - 150 г;
- сметана (или майонез) - 6 ст. л.;
- крахмал - 1 ст. л.;
- мука кукурузная - 3-4 ст. л.;
- зелень - по вкусу;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- орегано - по вкусу;
- соль - 1 ч. л.;
- растительное масло - для жарки.
Как готовить оладьи из баклажанов под соусом
Помойте баклажаны, срежьте с них кожуру. Нарежьте овощи на маленькие кубики либо натрите на большой терке.
Перец помойте, удалите плодоножку и семена, после чего нарежьте их на небольшие кубики. Сыр нужно натереть на большой терке.
Смешайте баклажаны, перец и сыр в глубокой миске, добавьте яйца, муку, 3 ст. л. сметаны и специи. Также можно добавить вымытую и измельченную зелень.
Разогрейте на сковороде масло и выложите оладьи. На одну оладью нужно примерно 1 ст. л. массы.
Жарить оладьи нужно по 5-6 минут с каждой стороны, накрыв сковороду крышкой. Огонь должен быть ниже среднего.
Для соуса смешайте оставшуюся сметану с раздавленным чесноком и измельченной зеленью - и полейте готовые оладьи перед подачей.
Кстати, раньше мы рассказывали, как готовить фаршированный перец с рисом, тушенкой и вишнями.
Кроме этого, писали о том, как готовить кабачковые лодочки с курицей и сыром.
При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы "ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ", "Пан Фартух - прості рецепти", кулинарный сайт "Picante Cooking".