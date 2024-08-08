Фарширований перець з тушкованкою, рисом та вишнями: три рецептии для смачної вечері

Класичний варіант приготування ситної страви з фаршированих перців - з фаршем і рисом - відомий, певно, кожному. Та урізноманітнити рецепт можна навіть дещо змінивши пропорції начинки, замінивши продукти, а також додавши нові інгредієнти.

Фаршировані перці з пловом

Фаршировані перці з пловом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Начинка в цих фаршированих перцях нагадує плов, адже рису під час приготування стає більше, аніж м'яса, яке нарізається кубиками. Щоб приготувати фаршировані перці з пловом, потрібні такі інгредієнти:

перець болгарський - 7 шт.;

м'ясо - 600 г;

рис - 350 г;

помідори - 3 шт.;

морква - 1 шт.;

цибуля - 2 шт.;

сир "Голландський" - 100 г;

сметана - 210 г;

масло - 200 г;

зелень - до смаку;

паприка - 1 ч. л.;

часник - 3 зубчики;

сіль - 1 ч. л.;

перець - до смаку.

Як готувати фаршировані перці з пловом

Перш за все потрібно запарити рис - радять обирати круглозернистий шліфований. Тоді рис не буде вбирати весь сік начинки. Та перед цим рис необхідно декілька разів промити у холодній воді.

Промитий рис потрібно перекласти в каструльку і залити гарячою водою в пропорції 1:2, додавши 0,5 ч. л. солі. Каструлю слід накрити кришкою і залишити на деякий час.

Для приготування начинки м'ясо необхідно нарізати на невеликі кубики та обсмажити з кожного боку в половині масла, на розігрітій пательні. В цей час почистьте часник, цибулю і моркву, помийте перці і помідори.

Одну цибулину необхідно нарізати на кубики, всипати її до м'яса - і смажити декілька хвилин до розм'якшення. Моркву натріть на великій терці, всипте до м'яса з цибулею, разом з сіллю, перцем, паприкою і часником.

Протушкуйте начинку протягом декількох хвилин. З рису злийте воду, і додайте до каструлі м'ясну начинку. Ретельно перемішайте інгредієнти начинки, а потім додайте сметану, натертий сир і подрібнену зелень. Ще раз перемішайте начинку.

З перців зріжте плодоніжку і видаліть насіння. Заповніть перці начинкою, залишивши 1 см до краю - рис розварюватиметься під час приготування.

Викладіть перці в глибоку каструлю начинкою догори. В чашці з гарячою водою розчиніть 0,5 ч. л. солі. Обережно залийте рідину в каструлю, так, щоб вода не потрапила на перці.

Після цього долийте води (так само обережно), накрийте каструлю кришкою і готуйте фаршировані перці на середньому вогні, протягом 30 хвилин від закипання.

В цей час приготуйте соус - розігрійте на пательні решту масла, подрібніть цибулю та обсмажте її до рум'яності. З помідорів зніміть шкірку, ошпаривши їх окропом.

М'які помідори натріть на терці, додайте масу до цибулі. Перемішайте соус, додайте сіль та перець. Після цього додайте сметану, ще раз перемішайте соус, зачекайте, доки рідина закипить.

Готові фаршировані перці розкладіть по тарілках і полийте сметанково-томатним соусом.

Фаршировані перці з м'ясом і вишнею

Фаршировані перці з м'ясом і вишнею (ілюстративне фото: Freepik)

Як зазначає Євген Клопотенко, вишня надає страві легку кислинку та чудово доповнює смак м'яса. Для приготування фаршированих перців за рецептом Клопотенка, треба ці продукти:

перець болгарський - 6-8 шт.;

рис - 100 г;

вода - 200 мл;

телячий фарш - 500 г;

вишні без кісточки - 80 г;

цибуля - 1 шт.;

морква - 1 шт.;

томатний сік - 200 мл;

натуральний йогурт - 100 мл;

олія - 3 ст. л.;

часник - 2 зубчики;

петрушка - 3 гілочки;

кінза - 3 гілочки;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати фаршировані перці з м'ясом і вишнею

Промийте рис, залийте його водою і варіть до готовності на середньому вогні. В цей час увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів.

Помийте перці, розріжте їх навпіл вздовж, вийміть насіння. Цибулю очистьте і наріжте на маленькі кубики. Моркву помийте, почистьте і натріть на великій терці.

Розігрійте пательню з олією. Спочатку присмажте цибулю, потім вкиньте моркву і смажте все протягом 3-4 хвилин.

З'єднайте в глибокій мисці фарш, половину овочевої засмажки та відварений рис. Додайте сіль та перець до смаку. Перемішайте начинку, додайте вишні - і знову перемішайте.

До засмажки на пательні влийте томатний сік, додайте перець та сіль. Після цього інгредієнти потрібно протушкувати на середньому вогні, протягом 5 хвилин.

Розкладіть начинку по перцях, викладіть овочі форму для запікання. Залийте фаршировані перці соусом з засмажкою, викладіть чебрець та очищений часник.

Накрийте фольгою форму і випікайте перці протягом 30 хвилин. В цей час приготуйте додатковий соус.

Помийте кінзу та петрушку, подрібніть листочки - і перемішайте з йогуртом. Готові фаршировані перці розкладіть по тарілках і полийте соусом з йогурту та зелені.

Фаршировані перці з тушкованкою

Фаршировані перці з тушкованкою (скриншот / Сільська господиня)

Перці можна фарширувати не лише перемеленим м'ясом, а й тушкованкою. Для того, щоб приготувати фаршировані тушкованкою перці, потрібні ці інгредієнти:

перець болгарський - 10 шт.;

вода - 150 мл;

тушкованка - 0,5 л;

рис - 200 г;

томатна паста -1 ст. л.;

морква -1 шт.;

цибуля - 2 шт.;

сметана - 3 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати фаршировані перці з тушкованкою

Для приготування фаршированих перців з тушкованкою спочатку підготуйте рис. Його треба промити декілька разів в холодній воді, а потім залити окропом.

Вода має бути на декілька сантиметрів вище шару рису. Після цього поставте каструльку з рисом на вогонь до закипання - тоді посуд необхідно буде зняти з плити.

В окрему каструлю налийте воду і доведіть її до кипіння. В цей час помийте і почистьте перець - зріжте плодоніжку та видаліть насіння.

Помістіть перець в каструлю з киплячою водою на 2-3 хвилини. Це пришвидшить приготування страви, адже тушкованка вже готова і не потребує тривалої обробки.

Після цього витягніть перець з води і приготуйте засмажку. Для цього почистьте моркву та цибулю.

Моркву натріть на великій терці, а 1,5 цибулі - подрібніть. Тушкованку необхідно нарізати на маленькі кубики.

Розігрійте на пательні олію, обсмажте цибулю, після чого вкиньте моркву. Смажте все до готовності, потім додайте тушкованку. Просмажте все протягом декількох хвилин, ретельно перемішуючи інгредієнти.

Змішайте засмажку з пропареним рисом, за необхідності додаючи сіль та перець. Розкладіть начинку по перцях, залишаючи до краю 1-2 см.

Для соусу подрібніть решту цибулі, обсмажте її до готовності, а потім додайте томатну пасту і сметану. Ретельно перемішайте інгредієнти соусу і протушкуйте його до легкого булькотіння. Після цього влийте 150 мл води - і ще раз ретельно перемішайте соус.

Викладіть фаршировані перці в каструлю і залийте овочі соусом. Накрийте каструлю кришкою, і доведіть рідину до кипіння. Після цього тушкуйте фаршировані перці протягом 25-30 хвилин, на маленькому вогні.