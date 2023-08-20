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Три речі, без яких секс у парі перетвориться на жах

Як визначити сумісність у парі (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сумісність у парі визначається не лише спільними інтересами, цінностями й поглядами. Вкрай важливою є сексуальна сумісність, яка базується на "трьох китах", без яких в ліжку не буде добре ні вам, ні партнерові.

Про це пише Telegram Сексолог UA.

Статева конституція

Поставте питання: Як часто виникає потреба займатися сексом у кожного з партнерів? У одного бажання може виникати 1-2 рази на тиждень, а в іншого - щодня, а то й кілька разів на день.

Якщо статева конституція не співпадає, один з партнерів буде невдоволеним, а інший "терпітиме секс". На цьому фоні виникатимуть часті непорозуміння, які рано чи пізно зіпсують стосунки.

Сценарії сексу

Для кожного важлива послідовність дій у сексі, щоб збудитися і як результат - отримати розрядку.

Наприклад, хтось любить спочатку поцілунки, потім оральні ласки, потім проникнення. А хтось одразу приступає до коїтусу без прелюдій і зміни поз. Якщо у обох партнерів бачення цього процесу схоже, тоді все добре, навіть якщо для збудження вам треба щось дивакувате.

Але якщо вам важлива прелюдія, а партнер (партнерка) поспішає перейти до фрикцій, тоді перспективи у таких сексуальних стосунків нема.

Стилі сексу

Романтичний, жорсткий, фантазійний, ігровий, ніжний, агресивний, пристрасний - яким тільки не буває секс. Що більше спільних елементів сценарію і стилів, то вища сумісність партнерів у сексі.

Але якщо ви любите жорсткіше, а партнер (партнерка) віддає перевагу довгим ніжним пестощам на атласних простирадлах, тоді вас важко уявити як гармонійну пару.

І головне: завжди говоріть партнеру (партнерці), якщо вас щось не влаштовує, акцентуйте на тому, що вам сподобалося, що би ви хотіли втілити в життя. Секс це не тільки фізичні дії - це спілкування на різних рівнях.

Раніше ми писали, як за групою крові визначити сумісність в ліжку.

Також читайте про 10 найбільших страхів чоловіків у сексі, про які треба знати.

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