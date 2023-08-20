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Три вещи, без которых секс в паре превратится в кошмар

Как определить совместимость в паре (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Совместимость в паре определяется не только общими интересами, ценностями и взглядами. Крайне важна сексуальная совместимость, которая базируется на "трех китах", без которых в постели не будет хорошо ни вам, ни партнеру.

Об этом пишет Telegram Сексолог UA.

Половая конституция

Задайте вопрос: Как часто возникает потребность заниматься сексом у каждого из партнеров? У одного желание может возникать 1-2 раза в неделю, а у второго - каждый день, а то и несколько раз в день.

Если половая конституция не совпадает, один из партнеров будет недоволен, а другой будет "терпеть секс". На этом фоне могут возникать частые недоразумения, рано или поздно испортящие отношения.

Сценарии секса

Для каждого важна последовательность действий в сексе, чтобы возбудиться и как результат - получить разрядку.

К примеру, кто-то любит сначала поцелуи, потом оральные ласки, потом проникновение. А кто сразу приступает к коитусу без прелюдий и смены поз. Если у обоих партнеров видение этого процесса похоже, тогда все хорошо, даже если для возбуждения вам нужно что-то странное.

Но если вам важна прелюдия, а партнер (партнерша) спешит перейти к фрикциям, тогда перспективы у таких сексуальных отношений нет.

Стили секса

Романтичный, жесткий, фантазийный, игровой, нежный, агрессивный, страстный - каким только не бывает секс. Чем больше общих элементов сценария и стилей, тем выше совместимость партнеров в сексе.

Но если вы любите жестче, а партнер (партнерша) предпочитает долгие нежные ласки на атласных простынях, тогда вас трудно представить как гармоничную пару.

И главное: всегда говорите партнеру (партнерше), если вас что-то не устраивает, акцентируйте на том, что вам понравилось, что бы вы хотели воплотить в жизнь. Секс это не только физические действия - это общение на разных уровнях.

Раньше мы писали, как по группе крови определить совместимость в постели.

Также читайте о 10 самых больших страхах мужчин в сексе, о которых нужно знать.

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