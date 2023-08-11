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10 найбільших страхів чоловіків у сексі, про які треба знати

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П'ятниця 11 серпня 2023 22:01
10 найбільших страхів чоловіків у сексі, про які треба знати Чого бояться чоловіки в ліжку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловіки можуть багато розповідати про свої суперздібності в ліжку, хвалитися своєю майстерністю, обіцяти доставити насолоду. Проте за цим бахвальством часто приховується безліч страхів.

Про найпоширеніші з них пише Telegram Сексологія по-українськи.

Список страхів від найменшого до найбільшого

  • Страх втратити до дівчини будь-який інтерес після сексу і не знати, що робити

Не секрет, що чоловіки остигають до партнерки після того, як дійдуть до фінішу. Дехто навіть може відчувати огиду. На щастя, це відчуття швидко минає.

  • Партнерка вирішить, що він недосвідчений коханець

Скільки б досвіду чоловік не мав, він все одно сумніватиметься, що робить все правильно і вміє доставити партнерці задоволення.

  • Партнерці не сподобається, як я виглядаю голим

Такий страх притаманний не лише жінкам, чоловіки теж мають пунктики стосовно свого тіла.

  • Я не вмію правильно займатися сексом

Скільки має тривати прелюдія? Який темп має бути? Чи правильно я пещу дівчину? Такі питання часто не дають розслабитися і отримати задоволення.

  • У мене виникне проблема з ерекцією

Саме такий страх часто стає причиною, що ерекція зникає в найбільше невідповідний момент.

  • Я чимось заражуся від неї

Страх підчепити якусь ІПСШ, гепатит чи навіть ВІЛ - один з найбільших, як у чоловіків, так і у жінок.

  • Я еякулюю завчасно

Багато чоловіків бояться закінчити раніше за партнерку, і що вона відчує розчарування через те, що він надто швидкий.

  • Презерватив порветься / Моя партнерка завагітніє

Цей страх не дає чоловікові розслабитися і отримати від процесу максимум задоволення.

  • Дівчина не отримає оргазм або не буде задоволена

Чоловіки часто настільки зациклені, що партнерка має відчути оргазм, що роблять багато помилок.

  • У мене занадто маленький пеніс

Цікаво, що така фобія притаманна як власникам крупних розмірів, так і тим, у кого скромне достоїнство.

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