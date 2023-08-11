10 найбільших страхів чоловіків у сексі, про які треба знати

Чоловіки можуть багато розповідати про свої суперздібності в ліжку, хвалитися своєю майстерністю, обіцяти доставити насолоду. Проте за цим бахвальством часто приховується безліч страхів.

Про найпоширеніші з них пише Telegram Сексологія по-українськи.

Список страхів від найменшого до найбільшого

Страх втратити до дівчини будь-який інтерес після сексу і не знати, що робити

Не секрет, що чоловіки остигають до партнерки після того, як дійдуть до фінішу. Дехто навіть може відчувати огиду. На щастя, це відчуття швидко минає.

Партнерка вирішить, що він недосвідчений коханець

Скільки б досвіду чоловік не мав, він все одно сумніватиметься, що робить все правильно і вміє доставити партнерці задоволення.

Партнерці не сподобається, як я виглядаю голим

Такий страх притаманний не лише жінкам, чоловіки теж мають пунктики стосовно свого тіла.

Я не вмію правильно займатися сексом

Скільки має тривати прелюдія? Який темп має бути? Чи правильно я пещу дівчину? Такі питання часто не дають розслабитися і отримати задоволення.

У мене виникне проблема з ерекцією

Саме такий страх часто стає причиною, що ерекція зникає в найбільше невідповідний момент.

Я чимось заражуся від неї

Страх підчепити якусь ІПСШ, гепатит чи навіть ВІЛ - один з найбільших, як у чоловіків, так і у жінок.

Я еякулюю завчасно

Багато чоловіків бояться закінчити раніше за партнерку, і що вона відчує розчарування через те, що він надто швидкий.

Презерватив порветься / Моя партнерка завагітніє

Цей страх не дає чоловікові розслабитися і отримати від процесу максимум задоволення.

Дівчина не отримає оргазм або не буде задоволена

Чоловіки часто настільки зациклені, що партнерка має відчути оргазм, що роблять багато помилок.

У мене занадто маленький пеніс

Цікаво, що така фобія притаманна як власникам крупних розмірів, так і тим, у кого скромне достоїнство.