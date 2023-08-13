Група крові жінки розповість, яка вона в ліжку і хто їй підходить

Група крові може розповісти багато цікавого про характер, здібності, схильності, і навіть сумісність в стосунках, у тому числі інтимних. Цікаво, що в Японії вірування у вплив груп крові на людину схожа на нашу систему Зодіаку.

Вірити в це чи ні - вибір ваш, а от почитати про типи крові і їхні особливості точно варто. Тож гортайте нижче.

Група крові і сексуальні уподобання жінки

I (0) група крові

Кажуть, що такі жінки мають величезний сексуальний апетит. А ще у жінки з першою групою - вольовий характер, тож спокусити її буде складно.

II (А) група крові

Такі дівчата - відчайдушні кар'єристки, завдяки чому успішні у бізнесі. Вони вірні партнеру, але можуть бути холоднуваті в ліжку.

III (В) група крові

Жінки з "третьою" групою крові знають всі тонкощі сексу і вміють доставити чоловікові задоволення. Такі дівчата - справжня знахідка.

IV (АВ) група крові

Кажуть, що така жінка не тільки любить секс, а й отримує задоволення від задоволення партнера. Вона винахідлива і пристрасна.

Сумісність партнерів за групою крові

Чоловік і жінка І групи крові

Вони потребують постійного фізичного контакту, щоб бути щасливими. Зазвичай у них абсолютно гармонійне сексуальне життя.

Чоловік І групи крові, жінка ІІ групи крові

Дуже непогана пара для сексу. Він активний, вона пасивна. Ласками та ніжністю він зможе довести її до різних рівнів сексуальної активності, головне - діяти неспішно.

Чоловік І групи крові, жінка ІІІ групи крові

Він дуже активний, вона пасивна, але це саме те, що їм подобається. Вони можуть насолоджуватись один одним у будь-якому місці та в будь-який час.

Чоловік І групи крові, жінка ІV групи крові

Його поведінка є домінуючою в цих стосунках. Якщо він терплячий, гарантоване ніжне і гармонійне інтимне життя. Якщо він напористий і егоїстичний, життя буде переповнене сварками.

Чоловік ІІ групи крові, жінка І групи крові

Вони будуть проводити в ліжку більше часу, ніж інші. Секс для них просто необхідний. Важливо пам'ятати, що в сексі їм обом особливо потрібна прелюдія.

Чоловік і жінка ІІ групи крові

Зі всіх можливих комбінацій, ця є найбільш підходящою для жінки з ІІ групою крові. Саме з цим партнером вона може відчути найбільшу насолоду, бо він розуміє її з пів слова.

Чоловік ІІ групи крові, жінка ІІІ групи крові

Вони проводять більшу частину часу в розмовах про секс, ніж займаються ним насправді. Вони, на жаль, обоє нерішучі і недостатньо чуттєві один до одного.

Чоловік ІІ групи крові, жінка ІV групи крові

Це - повна невдача. У такої пари, ймовірно, взагалі не буде сексуального життя. Вони відносяться один до одного як брат і сестра, а сексом займаються дуже рідко.

Чоловік ІІІ групи крові і жінка І групи крові

Вони люблять навчати один одного чомусь новому у техніці сексу. Вона є лідером в їх стосунках, але і його сексуальні таланти можна оцінити, як дуже високі.

Чоловік ІІІ групи крові, жінка ІІ групи крові

Їй подобається, коли вони займаються незвичним сексом. В цій парі обоє партнерів - активні, що дарує їм особливу гамму відчуттів.

Чоловік і жінка ІІІ групи крові

Їхній секс і задоволення від нього посередні. Партнери в такій парі повинні вдосконалювати свою сексуальну техніку.

Чоловік ІІІ групи крові, жінка ІV групи крові

Це темпераментна пара. Вони азартні експериментатори і хочуть пробувати величезну кількість варіантів. Найбільша ступінь сексуальної сумісності - коли чоловік молодший.

Чоловік ІV групи крові, жінка І групи крові

Вони стануть щасливою парою, але тільки в тому випадку, якщо чоловік зможе пристосуватись до темпераменту та потреб партнерки.

Чоловік ІV групи крові, жінка ІІ групи крові

Він - пристрасний партнер, тому сексом вони займаються досить часто. Але їхній зв'язок безперспективний, якщо в ньому не присутня хоч мала доля почуттів.

Чоловік ІV групи крові, жінка ІІІ групи крові

Вони займаються сексом рідко, але це не заважає бути повністю задоволеними один одним. Можливо, тому що їм не знайома жорстокість і неповага до партнера.

Чоловік і жінка ІV групи крові

Можливості цієї пари безкінечні. Вони з тих, хто може або досягнути абсолютної гармонії, або виявитись у своїх захопленнях повними антиподами. Але, якщо обоє підходять до інтимних стосунків творчо, проблем бути не повинно.

Зазначимо, що така класифікація має більш ознайомчий характер і ближча до гороскопа, а не до науки.