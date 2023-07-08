Три речі, які зведуть з розуму будь-якого чоловіка

Чоловіків звести з розуму досить просто, якщо знати трохи про правильний підхід і техніки спокушання. Особливо важливо підтримувати пристрасть, коли ви в довготривалих стосунках і етап вогню та іскор між вами вже минув.
Про це пише Telegram-канал Сексологія українською.
Якщо ви вже давно знайомі, чому він весь час повинен раз по раз домагатися вашої прихильності і згоди на інтим.
Візьміть нарешті ініціативу у свої руки: заведіть його і тягніть до спальні. Така спонтанність точно сподобається будь-якому чоловікові, та й ви отримаєте неабияке задоволення від того, що управляєте ситуацією.
У наш час є безліч іграшок, пристроїв, технік і практик, які можуть не тільки повернути пристрасть, а й вивести її на якісно новий рівень.
Тому не бійтеся пропонувати партнерові щось новеньке і питати в коханого, а чого хотілося б йому цього разу.
Обговорюйте ваш секс, не мовчіть про бажання і фантазуйте, як і де ви би хотіли зайнятися цим наступного разу.
Моментальне збудження іноді охоплює пару в один момент: під час перегляду еротичних фільмів, або обговорення сексуальних спогадів.
Одразу ж запропонуйте йому скористатися ситуацією і чим швидше, тим краще. Не сумнівайтеся - це буде одна з найпристрасніших пригод у вашому житті.
А потім спогадом про цей сексуальний досвід ви зможете підживити наступний.
Пам'ятайте, що гармонійні стосунки неможливі без гармонії між партнерами в ліжку.
Раніше ми писали про найскладніший етап стосунків, на якому вони часто розвалюються.
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