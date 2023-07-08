Три вещи, которые сведут с ума любого мужчину

Инициатива

Если вы уже давно знакомы, почему он все время должен то и дело добиваться вашей привязанности и согласия на интим.

Возьмите наконец инициативу в свои руки: заведите его и тяните в спальню. Такая спонтанность точно понравится любому мужчине, да и вы получите большое удовольствие от того, что управляете ситуацией.

Эксперименты

В настоящее время есть множество игрушек, устройств, техник и практик, которые могут не только вернуть страсть, но и вывести ее на качественно новый уровень.

Поэтому не бойтесь предлагать партнеру что-нибудь новенькое и спрашивать у любимого, а чего хотелось бы ему на этот раз.

Обсуждайте ваш секс, не молчите о желаниях и фантазируйте, как и где вы хотели бы заняться этим в следующий раз.

Спонтанность

Моментальное возбуждение иногда охватывает пару в один момент: во время просмотра эротических фильмов или обсуждения сексуальных воспоминаний.

Сразу предложите ему воспользоваться ситуацией и чем быстрее, тем лучше. Не сомневайтесь - это будет одно из самых страстных приключений в вашей жизни.

А потом воспоминанием об этом сексуальном опыте вы сможете подпитать следующий.

Помните, что гармонические отношения невозможны без гармонии между партнерами в постели.