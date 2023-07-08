RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три вещи, которые сведут с ума любого мужчину

Как свести с ума мужчину (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчин свести с ума достаточно просто, если знать немного о правильном подходе и технике соблазнения. Особенно важно поддерживать страсть, когда вы в долгосрочных отношениях и этап огня и искр между вами уже прошел.

Об этом пишет Telegram-канал Сексологія українською.

Инициатива

Если вы уже давно знакомы, почему он все время должен то и дело добиваться вашей привязанности и согласия на интим.

Возьмите наконец инициативу в свои руки: заведите его и тяните в спальню. Такая спонтанность точно понравится любому мужчине, да и вы получите большое удовольствие от того, что управляете ситуацией.

Эксперименты

В настоящее время есть множество игрушек, устройств, техник и практик, которые могут не только вернуть страсть, но и вывести ее на качественно новый уровень.

Поэтому не бойтесь предлагать партнеру что-нибудь новенькое и спрашивать у любимого, а чего хотелось бы ему на этот раз.

Обсуждайте ваш секс, не молчите о желаниях и фантазируйте, как и где вы хотели бы заняться этим в следующий раз.

Спонтанность

Моментальное возбуждение иногда охватывает пару в один момент: во время просмотра эротических фильмов или обсуждения сексуальных воспоминаний.

Сразу предложите ему воспользоваться ситуацией и чем быстрее, тем лучше. Не сомневайтесь - это будет одно из самых страстных приключений в вашей жизни.

А потом воспоминанием об этом сексуальном опыте вы сможете подпитать следующий.

Помните, что гармонические отношения невозможны без гармонии между партнерами в постели.

Раньше мы писали о самом сложном этапе отношений, на котором они часто разваливаются.

Также узнайте о женских чертах, которые больше всего бесят и отпугивают мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункиинтим