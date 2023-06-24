Жіночі риси, які найбільше бісять і відлякують чоловіків

Чоловік і жінка часто не можуть знайти спільну мову і побудувати гармонійні стосунки через певні риси і особливості поведінки. Інколи це може дратувати і навіть відлякувати.

У статті Styler далі ми поговоримо про речі, які бісять саме чоловіків.

Занижена самооцінка і самоприниження

Коли жінка відчуває себе непоказною на тлі чоловіка, це ніколи не йде їй на користь. Деякі жінки роблять так, тому що хочуть показати чоловікові покірність, але на це клюють лише патологічні маніпулятори і тирани.

Нормальних, психологічно зрілих для стосунків, чоловіків це відштовхує. Їм хочеться бачити поруч рівну собі жінку з нормальною самооцінкою.

Хамство

Чоловікам не подобаються нетактовні жінки, які не проявляють повагу до оточуючих і поводяться як справжні хамки.

Така поведінка говорить погано не лише про неї, але і про її супутника. Жодному чоловікові не хочеться, щоб йому було соромно за свою партнерку.

Порушення кордонів

Чоловіки ненавидять, коли жінки безпринципно беруть їх телефон і копаються в ньому в пошуках компромату. Це ж стосується і інших речей, які належать чоловікові.

В жодному разі не можна допускати цього на початку відносин, коли у кожного з вас свій світ і грубе втручання може лише все зіпсувати.

Маніпуляції

Мова йде про зловживання, що чоловік "щось там повинен". Якщо зловживати поняттями "повинен", "це твій обов'язок, борг", то чоловік рано чи пізно може вирішити, що йому це все набридло.

Якщо жінка поводиться гідно, спокійно і елегантно, то чоловік сам починає поводитися так, як личить лицареві. І без жодних маніпуляцій.

Занадто вульгарний вигляд

Чоловікові навряд чи сподобається, якщо його кохана виглядатиме поруч з ним зухвало (хіба що, коли ви в ліжку).

Не варто носити занадто глибокі декольте, міні-спідниці. Будьте манкою, жіночною, але не доходьте до вульгарщини.

Атака на друзів

У чоловіка є певне коло друзів і знайомих, якими він дорожить. Якщо вам не подобаються його друзі, не варто йти з ними на відверту конфронтацію.

Чоловікові не хочеться бути між двох вогнів, тому будьте терплячими в присутності його близьких. А висловити своє невдоволення можна, коли ви наодинці.

Жінка-прилипала

Буває так, що на людях жінка буквально прилипає до чоловіка. Вона чіпає його, висить на ньому, цілує.

Така показна поведінка, ніби він її власність, тільки дратуватиме чоловіка.