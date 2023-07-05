Найскладніший етап стосунків, на якому вони часто розвалюються

Стосунки часто не витримують складного етапу, через який проходять всі пари, що будують довготривалий зв'язок. Це коли закоханість минула, а кохання ще не прийшло.

На які етапи діляться стосунки, і який з них найскладніший, пише Telegram -канал Сексологія.

Закоханість та ідеалізація

Це перший етап стосунків, коли партнери показують і бачать в один одному найкращі сторони, а недоліки ігноруються або ж применшуються. Триває він здебільшого від 12-18 місяців.

Перенасичення

Буря почуттів вщухає. Ви тверезо оцінюєте вашого партнера, а в він вас. На цьому етапі, коли людина починає бачити реального партнера, може виникнути криза.

Відмінності, або відторгнення

Ось цей, третій етап - найскладніший у стосунках, на якому більшість з них просто руйнується.

Починаються сварки, ви концентруєтеся на недоліках один одного. Часто партнери починають за допомогою агресії та маніпуляцій змушувати людину стати такою, як потрібно партнеру.

Відновлення, або служіння

Якщо обидва прикладають зусилля щодо розвитку терпіння, то разом із терпінням приходить мудрість. Це - переломний етап, коли до партнерів приходить усвідомлення того, що потрібно цінувати те, що є.

Обов'язок та повага

Починає танути лід, партнери дивляться один на одного і розуміють, яку роль відіграють у житті один одного. Це ще й перша стадія кохання!

Кохання

Партнери бачать одне одного такими, якими вони є, розуміють і приймають недоліки, усвідомлюють, наскільки людина дорога і важлива.

Пам'ятайте, що справжнє кохання - це непросто. До нього йдуть довгі роки.