Три речі, які зведуть з розуму будь-якого чоловіка

Чоловіків звести з розуму досить просто, якщо знати трохи про правильний підхід і техніки спокушання. Особливо важливо підтримувати пристрасть, коли ви в довготривалих стосунках і етап вогню та іскор між вами вже минув.

Ініціатива

Якщо ви вже давно знайомі, чому він весь час повинен раз по раз домагатися вашої прихильності і згоди на інтим.

Візьміть нарешті ініціативу у свої руки: заведіть його і тягніть до спальні. Така спонтанність точно сподобається будь-якому чоловікові, та й ви отримаєте неабияке задоволення від того, що управляєте ситуацією.

Експерименти

У наш час є безліч іграшок, пристроїв, технік і практик, які можуть не тільки повернути пристрасть, а й вивести її на якісно новий рівень.

Тому не бійтеся пропонувати партнерові щось новеньке і питати в коханого, а чого хотілося б йому цього разу.

Обговорюйте ваш секс, не мовчіть про бажання і фантазуйте, як і де ви би хотіли зайнятися цим наступного разу.

Спонтанність

Моментальне збудження іноді охоплює пару в один момент: під час перегляду еротичних фільмів, або обговорення сексуальних спогадів.

Одразу ж запропонуйте йому скористатися ситуацією і чим швидше, тим краще. Не сумнівайтеся - це буде одна з найпристрасніших пригод у вашому житті.

А потім спогадом про цей сексуальний досвід ви зможете підживити наступний.

Пам'ятайте, що гармонійні стосунки неможливі без гармонії між партнерами в ліжку.