Три вещи, которые сведут с ума любого мужчину
Мужчин свести с ума достаточно просто, если знать немного о правильном подходе и технике соблазнения. Особенно важно поддерживать страсть, когда вы в долгосрочных отношениях и этап огня и искр между вами уже прошел.
Об этом пишет Telegram-канал Сексологія українською.
Инициатива
Если вы уже давно знакомы, почему он все время должен то и дело добиваться вашей привязанности и согласия на интим.
Возьмите наконец инициативу в свои руки: заведите его и тяните в спальню. Такая спонтанность точно понравится любому мужчине, да и вы получите большое удовольствие от того, что управляете ситуацией.
Эксперименты
В настоящее время есть множество игрушек, устройств, техник и практик, которые могут не только вернуть страсть, но и вывести ее на качественно новый уровень.
Поэтому не бойтесь предлагать партнеру что-нибудь новенькое и спрашивать у любимого, а чего хотелось бы ему на этот раз.
Обсуждайте ваш секс, не молчите о желаниях и фантазируйте, как и где вы хотели бы заняться этим в следующий раз.
Спонтанность
Моментальное возбуждение иногда охватывает пару в один момент: во время просмотра эротических фильмов или обсуждения сексуальных воспоминаний.
Сразу предложите ему воспользоваться ситуацией и чем быстрее, тем лучше. Не сомневайтесь - это будет одно из самых страстных приключений в вашей жизни.
А потом воспоминанием об этом сексуальном опыте вы сможете подпитать следующий.
Помните, что гармонические отношения невозможны без гармонии между партнерами в постели.
Раньше мы писали о самом сложном этапе отношений, на котором они часто разваливаются.
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