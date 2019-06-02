Не помнят, кто стрелял: шокирующие детали ранения ребенка пьяными "копами"

Полицейские прострелили ребенку голову под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Полицейские были настолько пьяны, что плохо помнят произошедшее

Пьяные полицейские прострелили пятилетнему ребенку голову в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Трагическое ЧП произошло в пятницу, 31 мая. Бабушка маленького Кирилла рассказала, что за жизнь малыша борятся медики, а полицейские признают свою вину, но кто именно стрелял, они не помнят, так как были очень пьяны. Об этом пишет "Громадське".

По словам бабушки мальчика Александры Тляловой, начальник райотдела Переяслав-Хмельницкого приезжал в больницу, где лежал пострадавший мальчик. Именно он и рассказал о задержанных полицейских.

"Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала бабушка Кирилла.

Напомним, 31 мая в центральную районную больницу Переяслав-Хмельницкого доставили ребенка с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости. Когда у ребенка обнаружили пулевое ранение, Кирилла транспортировали в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи.

Александра Тлялова также рассказала, что внука привезли в киевскую больницу вечером 1 июня и почти сразу прооперировали.

"В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: "Очень тяжелый", - рассказывает бабушка мальчика.

Следствие выяснило, что мальчик гулял вместе с восьмилетним другом Артемом неподалеку от дома. Потом резко упал, прибежавшие родственники обнаружили его окровавленным и без сознания. Сперва подумали, что малыш упал и ударился.

Но позже правоохранители нашли в 50-ти метрах от места трагедии простреленные бутылки и гильзы.

Полицейские прострелили ребенку голову под Киевом (видео: YouTube/ТСН)

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