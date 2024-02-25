Три радянські методи лікування, якими ми досі гробимо своє здоров'я

Застосування фурациліну

Фурацилін має антисептичний ефект. Це антибіотик, тому ним полоскали горло, мили очі при кон'юнктивіті, навіть обробляли рани.

"У європейські чи американські протоколи лікування гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів фурацилін не включений. Якщо болить горло, то це або вірусна інфекція, якій антибіотик не потрібний, або бактеріальна - яка потребує системного лікування", - каже отоларинголог Олександр Семенюк.

Лікар додає, що фурацилін не знімає біль, запалення, чи набряк у горлі.

Грілка на вухо

Вважалося, що цей метод прогріває та знеболює при захворюваннях вуха.

"Досі призначається ціла схема накладання напівспиртового (при відсутності спирту - горілчаного) компресу на/за вухо", - каже лікар.

При цьому Семенюк наголошує, що при зовнішньому отиті спирт посилює біль. А при середньому отиті запалюється барабанна перетинка і середнє вухо, які розташовані глибоко в черепі, тому прогрівання до них просто не доходить.

Також лікар додає, що накладання горілчаних компресів при гострих середніх отитах, які часто виникають у дітей, може викликати опіки шкіри. Також горілка може всмоктатися через шкіру дитини і викликати сп'яніння.

Дихання над картоплею

"Дихання над картоплею також не входить у жодні цивілізовані протоколи лікування, адже цей метод також виник від браку ліків і знань", - говорить отоларинголог.

За його словами, дихання над картоплею може бути небезпечним, бо гаряча пара здатна обпекти обличчя, дихальні шляхи і цим ще більше погіршити ситуацію.

Тож Семенюк закликає українців не застосовувати неперевірені методи лікування та звертатись до медиків за консультацією.