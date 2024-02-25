Три советских метода лечения, которыми мы до сих пор гробим свое здоровье

Применение фурацилина

Фурацилин оказывает антисептический эффект. Это антибиотик, поэтому им полоскали горло, мыли глаза при конъюнктивите, даже обрабатывали раны.

"В европейские или американские протоколы лечения острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей фурацилин не включен. Если болит горло, то это либо вирусная инфекция, которой антибиотик не нужен, либо бактериальная - тогда есть необходимость в системном лечении", - говорит отоларинголог Александр Семенюк.

Врач добавляет, что фурацилин не снимает боль, воспаление или отек в горле.

Грелка на ухо

Считалось, что этот метод прогревает и обезболивает при заболеваниях уха.

"До сих пор назначается целая схема наложения полуспиртового (при отсутствии спирта - водочного) компресса на/за ухо", - говорит врач.

При этом Семенюк отмечает, что при наружном отите спирт усиливает боль. А при среднем отите воспаляется барабанная перепонка и среднее ухо, они расположены глубоко в черепе, поэтому прогревание до них просто не доходит.

Также врач добавляет, что наложение водочных компрессов при острых средних отитах, часто возникающих у детей, может вызвать ожоги кожи. Также водка может впитаться через кожу ребенка и вызвать опьянение.

Дышать паром от картофеля

"Дышать паром картофеля - метод, который не входит ни в какие цивилизованные протоколы лечения, ведь этот метод также возник от нехватки лекарств и знаний", - говорит отоларинголог.

По его словам, дышать паром от картофеля может быть опасным, потому что горячий пар способен обжечь лицо, дыхательные пути и этим это еще больше усугубит ситуацию.

Семенюк призывает украинцев не применять непроверенные методы лечения и обращаться к медикам за консультацией.