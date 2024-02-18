Не через дефіцит майонезу та кетчупу. Чому в СРСР їли пельмені з оцтом

Пельмені були дуже популярною стравою у часи СРСР. Найчастіше їх заправляли оцтом, а не майонезом чи кетчупом, як це роблять зараз. І причина цього - не тільки дефіцит соусів чи бажання отримати особливий смак.

Про те, чому в СРСР пельмені їли з оцтом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чому пельмені їли з оцтом

Пельмені вважаються доволі важкою їжею для травлення, а оцет допомагає організму справитися із ними. Також він контролює апетит та допомагає не переїдати.

Оцет до пельменів подавали в розбавленому вигляді. На столову ложку 9-процентного оцту брали 3 ст. л олії, або топленого масла, трохи солі і перцю. Суміш наливали у тарілку і вмочували пельмені.

Ще одна вагома причина, чому оцет був головною заправкою до пельменів, це його ціна. Він коштував значно дешевше за сметану, майонез чи кетчуп. Та й дефіциту на нього ніколи не було.

Вважається, що в СРСР звичайне населення переважно харчувалося жирною їжею. І щоб компенсувати навантаження на шлунок, до багатьох страв додавали оцет. Наприклад, ним також поливали сало із цибулею.

Втім, крім покращення травлення та збагачення організму вітамінами групи В, оцет має й негативні ефекти. Його шкідливо їсти людям, у яких є проблеми з нирками. Також він протипоказаний людям із підвищеною кислотністю шлунка, оскільки він порушує кислотно-лужний баланс і може провокувати розвиток виразкових хвороб.

Вживання оцту погіршує стан хворих гастритом, панкреатитом, холециститом, ентеритом або виразкою шлунка.

Задля справедливості зазначимо, що дехто додавав у пельмені оцет, аби покращити смак страви й отримати особливий аромат. Навіть зараз, попри відсутність дефіциту різноманітних соусів, оцет є популярною заправкою серед людей, які добре пам'ятають часи СРСР.