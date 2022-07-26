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Три простых способа отбелить зубы в домашних условиях: эффект сногсшибательный

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 09:23
Три простых способа отбелить зубы в домашних условиях: эффект сногсшибательный Фото: Как отбелить зубы домашними средствами (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Процедура отбеливания зубов в кабинете у стоматолога не очень дорогая. Но в нынешних условиях она не всем доступна - кто-то находится в другом городе или стране, у кого-то нет времени или средств. А красивую белоснежную улыбку хочется.

Какие три простых способа помогут сделать улыбку белоснежной - читайте ниже.

Порошок из активированного угля

Благодаря абсорбции порошок из активированного угля поможет сделать зубы белыми. Он поглощает зубной налет и другие вещества, которые дают зубам желтизну.

Порошок продается в магазинах, а еще его можно сделать самостоятельно. Возьмите таблетку активированного угля, растолките ее в порошок. Нанесите порошок на зубную щетку, и почистите зубы.

Кокосовое масло

Если 20 минут подержать во рту ложку с кокосовым маслом, то зубы становятся намного белее. Масло проникает в налет и помогает тщательно очистить зубы, а еще - отбелить эмаль.

Кокосовое масло можно использовать вместе с порошком из активированного угля. Специалисты аюрведы утверждают, что такая смесь более эффективна.

Пищевая сода

А можно использовать и обычную пищевую соду. Эмаль она очистить не сможет, но вот убрать с зубов налет, пятна и даже камень - сможет.

Намочите зубную щетку и погрузите ее в соду, а перед чисткой зубов капните на соду лимонным соком. Когда начнется реакция - начинайте чистить зубы.

Кстати, ранее мы писали о том, как можно сделать самостоятельно зубную пасту.

А еще мы рассказывали о том, какие продукты укрепляют детские зубы.

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