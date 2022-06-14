Рецепт домашней зубной пасты: здоровые зубы для всей семьи без всякой "химии"

Несмотря на обилие информации о вредных элементах в составе зубной пасты, люди упорно закрывают на это глаза. Возможно, повышение цен сможет обратить внимание украинцев на домашнюю зубную пасту, которая в разы дешевле и полезнее.

Как приготовить натуральную зубную пасту в домашних условиях, рассказал стоматолог Владимир Береговой в программе "Все буде добре".

Рецепт домашней зубной пасты

Основой для пасты является настойка из коры дуба. Такая настойка делается очень легко. Берем три столовые ложки коры дуба, заливаем чашкой горячей воды и ставим на паровую баню примерно на 20-25 минут.

Кору дуба стоматолог советует выбирать для основы зубной пасты, из-за ее лечебных свойств, а именно:

противовоспалительные (уменьшение отеков и покраснений)

антибактериальные (блокирует развитие вредных бактерий)

уплотнение тканей - что напрямую помогает сохранить зубы и вылечить десна

Далее нам понадобится белая глина, или каолин. Этот ингредиент добавляем из-за наличия в нем оксида кремния и алюминия, благодаря которым наша паста будет эффективно отбеливать зубы и убирать налет.

Следующим ингредиентом будет мед липовый или масло шиповника. Эти ингредиенты используются для вкусовых свойств пасты.

Кроме того, мед:

устраняет зубной налет

положительно влияет на кровообращение и мышечную работоспособность

укрепляет десны

Также мы добавим капли экстракта водного прополиса. Эти капли способствуют уменьшению кровотечения десен и воспаления тканей.

Для защиты зубов от вредных бактерий помогает эфирное масло шалфея.

Следующим ингредиентом станет кокосовое масло. Благодаря этому маслу на зубах уменьшается образование налета, а десны получают дополнительную защиту. Кроме того, кокосовое масло поможет нашей пасте не портиться со временем.

Чтобы укрепить стенки зубов, мы добавим мякоть алоэ, которая является превосходным антисептиком и влияет на укрепление стенок сосудов.

Далее мы добавим кунжутное масло, которое является источником кальция и ряда витаминов.

Для приятного запаха нашей зубной пасты следует добавить эфирное масло цитрусового фрукта, например апельсина, лимона или микс цитрусового эфирного масла.

Готовую зубную пасту можно хранить, как и покупную. Но мы советуем хранить ее в холодильнике.

Все выше перечисленные ингредиенты можно купить в аптеке. Конечно, этот список будет стоить, как несколько пачек "химической" зубной пасты, но этих ингредиентов хватит, чтобы делать домашнюю зубную пасту годами для всей семьи.

Пропорции и способ приготовления

4 чайные ложки настойки из коры дуба

8 чайных ложек белой глины или каолина

1 чайная ложка липового меда или масла шиповника

20 капель экстракта водяного прополиса

5 капель эфирного масла шалфея

1 чайная ложка кокосового масла

1 чайная ложка мякоти алоэ

10 капель кунжутного масла

5 капель цитрусового эфирного масла

Способ приготовления очень прост: после добавления каждого ингредиента следует тщательно перемешивать до однородной массы.

Рецепт домашнего ополаскивателя ротовой полости

Когда мы делаем домашнюю зубную пасту, то используем для основы настойку коры дуба.

Как ее делать, вы могли прочитать в начале статьи. Так вот, для зубной пасты нам нужно было лишь 4 чайные ложки, а остатки настойки мы можем использовать, как ополаскиватель ротовой полости.

Уже через неделю использования такого ополаскивателя, вы сможете почувствовать результат в виде улучшения состояния ваших десен.

Кроме того, мы можем добавить к настойке из коры дуба, настойку из:

листьев ореха

мяты

ромашки

шалфея

Также отличным компонентом любого домашнего ополаскивателя для ротовой полости будет сок алоэ.

Важным правилом является концентрация ополаскивателя: если на вкус ополаскиватель горький, его следует разбавить.