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Три простих способи відбілити зуби в домашніх умовах: ефект карколомний

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Вівторок 26 липня 2022 09:23
Три простих способи відбілити зуби в домашніх умовах: ефект карколомний Фото: Як відбілити зуби домашніми засобами (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Процедура відбілювання зубів в кабінеті у стоматолога не дуже дорога. Але в нинішніх умовах вона не всім доступна - хтось знаходиться в іншому місті або країні, у когось немає часу або грошей. А красиву білосніжну посмішку хочеться.

Які три простих способи допоможуть зробити посмішку білосніжною - читайте нижче.

Порошок з активованого вугілля

Завдяки абсорбції порошок з активованого вугілля допоможе зробити зуби білими. Він поглинає зубний наліт та інші речовини, які дають зубам жовтизну.

Порошок продається в магазинах, а ще його можна зробити самостійно. Візьміть таблетку активованого вугілля, потовчіть її в порошок. Нанесіть порошок на зубну щітку, і почистіть зуби.

Кокосове масло

Якщо 20 хвилин потримати в роті ложку з кокосовим маслом, то зуби стають набагато білішими. Масло проникає в наліт і допомагає ретельно очистити зуби, а ще - відбілити емаль.

Кокосове масло можна використовувати разом з порошком з активованого вугілля. Фахівці аюрведи стверджують, що така суміш більш ефективна.

Харчова сода

А можна використовувати й звичайну харчову соду. Емаль вона Очистити не зможе, але ось прибрати з зубів наліт, плями та навіть камінь - зможе.

Намочіть зубну щітку і занурте її в соду, а перед чищенням зубів капніть на соду лимонним соком. Коли почнеться реакція - починайте чистити зуби.

До речі, раніше ми писали про те, як можна зробити самостійно зубну пасту.

А ще ми розповідали про те, які продукти зміцнюють дитячі зуби.

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