Эти три простых метода помогут вам сэкономить деньги на путешествия

Правило 10%

Это когда доход, допустим 100%, не важно сколько именно – это может быть и 5, и 50 тысяч, от которых следует вывести 10% в резерв. Нужно взять себе за привычку откладывать от всех поступлений, которые у вас есть – всегда от определенной суммы выводить проценты в резерв.

Финансовый календарь

Суть в том, что каждый месяц имеет определенное количество дней, по которым вы делаете сбережения, например, первого января кладете в копилку 1 гривну, второго – 2 гривны, 31-го января должны положить 31 гривну.

Огромным плюсом этого метода сбережения является то, что не нужно откладывать огромные суммы, но в итоге за год такой практики можно отложить около шести тысяч гривен.

Купюра-друг

Например, вы решаете, что 50 гривен – это ваша купюра-друг, идете в магазин и расплачиваетесь 200-гривневой купюрой. Ваша сдача 50-100 грн, и вы понимаете, что в ваших руках купюра-друг, соответственно эти 50 гривен должны отложить в копилку.

Как правильно приучить себя экономить