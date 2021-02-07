UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эти три простых метода помогут вам сэкономить деньги на путешествия

Автор: Styler

Каждый украинец пытается отложить деньги на отпуск. Но удается это далеко не всем. Тем более – в период карантина из-за коронавируса. Но далеко не все знают, что существует всего три простых метода сбережения средств, придерживаясь которых, вы сможете отложить нужную сумму на желанную поездку.

Их озвучил финансовый консультант Алексей Еленков в эфире "Ранку з Україною" на канале "Украина".

Популярные новости
Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года 06 февраля 2021
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедать 05 февраля 2021
Украинским водителям хотят упростить жизнь: о чем речь 03 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
В Кривом Роге мать довела подростка до истощения: весит 9 кг и почти не разговаривает 04 февраля 2021
Часть украинцев никогда не заболеет COVID-19: врач назвал их особенности 07 февраля 2021
В Киеве продают микроквартиру: унитаз, бойлер и диван - все на 6 кв. м 05 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021

Правило 10%

Это когда доход, допустим 100%, не важно сколько именно – это может быть и 5, и 50 тысяч, от которых следует вывести 10% в резерв. Нужно взять себе за привычку откладывать от всех поступлений, которые у вас есть – всегда от определенной суммы выводить проценты в резерв.

Финансовый календарь

Суть в том, что каждый месяц имеет определенное количество дней, по которым вы делаете сбережения, например, первого января кладете в копилку 1 гривну, второго – 2 гривны, 31-го января должны положить 31 гривну.

Огромным плюсом этого метода сбережения является то, что не нужно откладывать огромные суммы, но в итоге за год такой практики можно отложить около шести тысяч гривен.

Купюра-друг

Например, вы решаете, что 50 гривен – это ваша купюра-друг, идете в магазин и расплачиваетесь 200-гривневой купюрой. Ваша сдача 50-100 грн, и вы понимаете, что в ваших руках купюра-друг, соответственно эти 50 гривен должны отложить в копилку.

Как правильно приучить себя экономить

Напомним, недавно были названы 5 главных условий для счастья в Украине.

Также эксперты раскрыли важные секреты относительно того, как экономить, откладывать и жить нормальной жизнью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины деньги
Читайте также
Стало известно, смогут ли украинцы получить вклады времен СССР
Ипотека под 7%: банкир объяснил, сколько на самом деле придется платить украинцам
Прогноз погоды