Экономить, откладывать и жить нормальной жизнью: эксперты раскрыли важные секреты

Эксперты раскрили секрет легкого накопления денег (Коллаж РБК-Украина)

Накапливать сбережения и при этом сохранять привычный образ жизни получается далеко не у всех. Ежемесячно откладывать определенную сумму из зарплаты становится все сложнее, так как у многих доходы практически сравнялись с расходами, а часто – полученных средств не хватает на все необходимое.

Эксперты рассказали, какие ошибки совершают люди при попытках откладывать средства и дали советы о том, как экономить и при этом жить нормальной жизнью. Об этом пишет "24 канал".

Выбирайте экономные развлечения

Экономить и откладывать – это не значит, что нужно отказать себе в развлечениях. Однако можно выбрать бесплатные мастер-классы, презентации, прогулки в парке и вместо обедов в ресторане брать с собой еду из дома. Именно такие мелочи помогают существенно сэкономить.

Не ищите отговорки

Люди часто придумывают отговорки и все время откладывают старт откладывания денег. И по сути они откладывают на потом свою мечту (отпуск, покупка дома, машины). Зачем вам ждать удобного момента? Начните прямо сейчас.

Покупка вещей со скидкой

Приобретение вещей на распродажах и со скидками – идея хорошая, но нужно себя сдерживать, когда вы видите слова: "распродажа", "скидка". Часто никаких скидок там нет на самом деле, а продавцы просто переклеивают ценники, чтобы побыстрее продать товар. Еще один момент – прежде, чем купиться на уловки продавцов, подумайте хорошо, действительно ли эта вещь вам нужна именно сейчас.

Не покупайте важное в последний момент

Билеты на концерт или в дорогу, аренда жилья и другие подобные расходы стоит планировать заранее. Они обойдутся вам намного дешевле, чем если вы будете оплачивать их в последний момент.

Откладывание визита к врачу

Не стоит экономить на своем здоровье. Небольшая дырочка в зубе может потом вылиться в серьезные проблемы, которые встанут "в копеечку". Старайтесь все мелкие проблемы со здоровьем решать сразу, чтобы потом не платить огромные суммы.

Кредиты

Желание купить необходимую вещь иногда приводит к кредитам, чтобы ее приобрести. Нужно научиться контролировать свои желания и если нет необходимой суммы, то стоит подождать немного, собрать средства и тогда отправляться за покупкой. Потому что даже самые выгодны условия кредита предусматривают дополнительные сборы, проценты и переплаты.

Эта вещь нужна мне сейчас

Ни новые джинсы, ни последняя модель крутого смартфона никого не сделали счастливее. Да, есть ситуативная радость от покупки, но такое счастье длится недолго. Стоит внимательно отнестись к дорогим покупкам и накопить на то, что будет служить вам долго или останется в вашей памяти на всю жизнь.

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