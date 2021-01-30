Экономить, откладывать и жить нормальной жизнью: эксперты раскрыли важные секреты

Накапливать сбережения и при этом сохранять привычный образ жизни получается далеко не у всех. Ежемесячно откладывать определенную сумму из зарплаты становится все сложнее, так как у многих доходы практически сравнялись с расходами, а часто – полученных средств не хватает на все необходимое.
Эксперты рассказали, какие ошибки совершают люди при попытках откладывать средства и дали советы о том, как экономить и при этом жить нормальной жизнью. Об этом пишет "24 канал".
Экономить и откладывать – это не значит, что нужно отказать себе в развлечениях. Однако можно выбрать бесплатные мастер-классы, презентации, прогулки в парке и вместо обедов в ресторане брать с собой еду из дома. Именно такие мелочи помогают существенно сэкономить.
Люди часто придумывают отговорки и все время откладывают старт откладывания денег. И по сути они откладывают на потом свою мечту (отпуск, покупка дома, машины). Зачем вам ждать удобного момента? Начните прямо сейчас.
Приобретение вещей на распродажах и со скидками – идея хорошая, но нужно себя сдерживать, когда вы видите слова: "распродажа", "скидка". Часто никаких скидок там нет на самом деле, а продавцы просто переклеивают ценники, чтобы побыстрее продать товар. Еще один момент – прежде, чем купиться на уловки продавцов, подумайте хорошо, действительно ли эта вещь вам нужна именно сейчас.
Билеты на концерт или в дорогу, аренда жилья и другие подобные расходы стоит планировать заранее. Они обойдутся вам намного дешевле, чем если вы будете оплачивать их в последний момент.
Не стоит экономить на своем здоровье. Небольшая дырочка в зубе может потом вылиться в серьезные проблемы, которые встанут "в копеечку". Старайтесь все мелкие проблемы со здоровьем решать сразу, чтобы потом не платить огромные суммы.
Желание купить необходимую вещь иногда приводит к кредитам, чтобы ее приобрести. Нужно научиться контролировать свои желания и если нет необходимой суммы, то стоит подождать немного, собрать средства и тогда отправляться за покупкой. Потому что даже самые выгодны условия кредита предусматривают дополнительные сборы, проценты и переплаты.
Ни новые джинсы, ни последняя модель крутого смартфона никого не сделали счастливее. Да, есть ситуативная радость от покупки, но такое счастье длится недолго. Стоит внимательно отнестись к дорогим покупкам и накопить на то, что будет служить вам долго или останется в вашей памяти на всю жизнь.
Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали шесть эффективных советов для транжир.
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