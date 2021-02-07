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Ці три прості методи допоможуть вам заощадити гроші на подорожі

Автор: Styler

Кожен українець намагається відкласти гроші на відпустку. Але вдається це далеко не всім. Тим паче – у період карантину через коронавірус. Але далеко не всі знають, що існує всього три прості методи заощадження коштів, дотримуючись яких, ви зможете відкласти потрібну суму на омріяну подорож.

Їх озвучив фінансовий консультант Олексій Єленков у ефірі "Ранку з Україною" на каналі "Україна".

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Правило 10%

Це коли дохід, припустимо 100%, не важливо скільки саме – це може бути і 5, і 50 тисяч, від яких слід вивести 10% у резерв. Потрібно взяти собі за звичку відкладати від усіх надходжень, які у вас є – завжди від певної суми виводити відсотки в резерв.

Фінансовий календар

Суть у тому, що кожен місяць має певну кількість днів, згідно з якими ви робите заощадження, наприклад, першого січня кладете у скарбничку 1 гривню, другого – 2 гривні, 31-го січня маєте покласти 31 гривню.

Величезний плюс цього методу заощадження є те, що не потрібно відкладати величезні суми, але у підсумку за рік такої практики можна відкласти близько шести тисяч гривень.

Купюра-друг

Наприклад, ви вирішуєте, що 50 гривень – це ваша купюра-друг, йдете в магазин і розплачуєтесь 200-гривневою купюрою. Ваша решта 50-100 грн, і ви розумієте, що у ваших руках купюра-друг, відповідно ці 50 гривень маєте відкласти в скарбничку.

Як правильно привчити себе заощаджувати

Нагадаємо, нещодавно було названо 5 головних умов для щастя в Україні.

Також експерти розкрили важливі секрети стосовно того, як заощаджувати, відкладати і жити нормальним життям.

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