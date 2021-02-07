Ці три прості методи допоможуть вам заощадити гроші на подорожі

Правило 10%

Це коли дохід, припустимо 100%, не важливо скільки саме – це може бути і 5, і 50 тисяч, від яких слід вивести 10% у резерв. Потрібно взяти собі за звичку відкладати від усіх надходжень, які у вас є – завжди від певної суми виводити відсотки в резерв.

Фінансовий календар

Суть у тому, що кожен місяць має певну кількість днів, згідно з якими ви робите заощадження, наприклад, першого січня кладете у скарбничку 1 гривню, другого – 2 гривні, 31-го січня маєте покласти 31 гривню.

Величезний плюс цього методу заощадження є те, що не потрібно відкладати величезні суми, але у підсумку за рік такої практики можна відкласти близько шести тисяч гривень.

Купюра-друг

Наприклад, ви вирішуєте, що 50 гривень – це ваша купюра-друг, йдете в магазин і розплачуєтесь 200-гривневою купюрою. Ваша решта 50-100 грн, і ви розумієте, що у ваших руках купюра-друг, відповідно ці 50 гривень маєте відкласти в скарбничку.

Як правильно привчити себе заощаджувати