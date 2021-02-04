Названы 5 главных условий для счастья в Украине: это и не удивительно

Стало известно, чего украинцам не хватает для счастья (фото: pexels.com)

Украинцы в возрасте 35-44 лет являются самыми счастливыми среди всех возрастных групп, тогда как наименее счастливыми себя чувствуют люди старше 55 лет. Кроме того, женщины в среднем в Украине более счастливы, чем мужчины - они оценивают свой уровень счастья в среднем на 6,2 балла по 10-балльной шкале, а мужчины - на 5,6 балла.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией Gradus Research.

Отмечается, что среди всех украинцев жители северных областей испытывают счастье больше всех, тогда как наименее счастливыми оказались жители западных регионов. Кроме того, комфорт и доступность многих сервисов в крупных и средних городах делает их жителей более счастливыми, чем жителей маленьких населенных пунктов.

Топ-5 главных условий для счастья в Украине

здоровье собственное и близких людей (эти факторы назвали 78% опрошенных),

денежная обеспеченность (65%),

безопасная и мирная жизнь (51%),

наличие собственной семьи (детей, мужа/жены) (47%)

счастье близких людей (46%).

А еще важным фактором для счастья называется достаточное количество отдыха и сна, ведь их недостаток приводят к стрессам и тревожным состояниям. А согласно опросу, 53% украинцев в среднем тратит на сон 6-8 часов, а почти 23% респондентов спят всего 4-6 часов в сутки.

Почему уровень счастья украинцев снизился

Социологи отмечают: для украинцев счастье - это непростая категория со своими особенностями.

"Это и не удивительно: политические и экономические изменения, ситуация с коронавирусом и другое не является благополучной средой для обязательных условий счастливой жизни..." - говорят социологи.

2020 год нельзя назвать легким и спокойным, и поэтому по сравнению с результатами исследования счастья, которое было проведено в ноябре 2019 года, украинцы стали реже чувствовать себя счастливыми - 5,9 против прежних 6,4 баллов.

"Будем надеяться, что ситуация стабилизируется и мы станем более счастливыми в 2021-м", - резюмировали специалисты.

Уровень счастья в Украине (инфографика: gradus.app)

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