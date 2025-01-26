Завдяки цим 3 способам ви попрощаєтесь з безсонням і швидко засинатимете

Як швидко заснути

Розмір подушки

Експерт зі сну Мартін Сілі запропонував незвичайний трюк перед сном, який може вирішити всі проблеми з безсонням. Зокрема, на сонливість може впливати розмір подушки.

"Ваша подушка може бути вам невідповідного розміру, що, швидше за все, вплине на якість сну. Навіть невелике зміщення може збільшити напруга в шиї та дискомфорт", - зазначив експерт.

Що перешкоджає засинанню

Стрес

Проблеми на роботі можуть викликати занепокоєння. А це негативно впливає на сон, оскільки стрес може підтримувати активність мозку вночі.

Тривалий стрес та занепокоєння можуть призвести до хронічного безсоння.

Графік поїздок або роботи

Добові ритми людини діють як внутрішній годинник, керуючи циклом сну, обміном речовин і температурою тіла.

Порушення добових ритмів організму може призвести до безсоння. Причиною порушень може бути також зміна часових поясів, нічні і ранкові зміни роботи.

Поганий сон

Нерегулярний графік сну, незручне ліжко та використання його для роботи, прийому їжі або перегляду телевізора може призводити до безсоння.

Комп'ютери, телевізори, відеоігри, смартфони або інші екрани перед сном можуть також заважати циклу сну.

Занадто ситна вечеря

Занадто багато їжі може викликати фізичний дискомфорт в положенні лежачи.

Багато людей також відчувають печію, зворотний потік кислоти і їжі з шлунку в стравохід, що може не давати заснути.