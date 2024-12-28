Експерт розповіла, чому люди часто прокидаються о 4 ранку та що з цим робити

Інколи люди можуть просинатися кілька днів підряд о 4 ранку і цьому є пояснення. Експерти радять звернути увагу на певні гормони в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт SurreyLive .

Що варто зробити

Частого пробудження рано вранці можна уникнути за допомогою правильного пізнання свого тіла.

Експерт зі сну Ліза Артіс розповіла, що с он регулюється рівнями двох гормонів: мелатоніну та кортизолу, які дотримуються регулярного 24-годинного режиму. Мелатонін допомагає заснути, а кортизол допомагає розбудити і підтримувати бадьорість.

"Моніторинг рівня гормонів може мати вирішальне значення для уникнення цих нічних розладів. Репродуктивні гормони - естроген і прогестерон - пов’язані з гормонами сну та релаксації, мелатоніном і серотоніном", - додала експерт.

Коли естроген починає падати до та під час менопаузи, це може спричинити порушення в гормоні мелатоніну, який сприяє сну, тобто він не може належним чином збалансувати кортизол. Коли це трапляється, здатність падати та засипати страждає.

Доктор Маріям Малік додала, що люди можуть зробити кілька речей, перш ніж вимкнути світло вночі, щоб забезпечити собі сон до ранку. Зокрема, варто уникати "сидіння у телефоні" принаймні за дві години перед сном або використовувати фільтри синього світла, а також заряджати пристрої в окремій кімнаті на ніч, щоб сприяти виробленню мелатоніну.

Кофеїн, важка їжа, алкоголь, цукор і нестача магнію або вітамінів групи B можуть порушити ваш сон. Дієта з високим вмістом цукру та рафінованих вуглеводів може спричинити коливання цукру в крові, що призводить до неспання вночі.

Коли лягати спати

Лягати спати краще в один і той самий час, бажано до 23.00. Жінки схильні засинати на 15-20 хвилин довше, ніж чоловіки. Річ у процесах, які відбуваються у мозку.

Лежання та довгий сон на вихідних збиває внутрішній годинник, а це може призвести до довгострокових порушень сну, до того, що на тижні людині буде складніше засинати.

Краще прокидатися в один і той самий час і в будні, і в вихідні дні.

До того ж налаштуватися на сон допоможуть щоденні ритуали: