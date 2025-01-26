Благодаря этим 3 способам вы попрощаетесь с бессонницей и будете быстро засыпать

Работа, стресс и другие проблемы могут способствовать бессоннице. Быстро заснуть вечером может быть трудно, но этого можно достичь, если знать о нескольких действенных методах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Размер подушки
Эксперт по сну Мартин Сили предложил необычный трюк перед сном, который может решить все проблемы с бессонницей. В частности, на сонливость может влиять размер подушки.
"Ваша подушка может быть вам неподходящего размера, что, скорее всего, повлияет на качество сна. Даже небольшое смещение может увеличить напряжение в шее и дискомфорт", - отметил эксперт.
Стресс
Проблемы на работе могут вызвать беспокойство. А это негативно влияет на сон, поскольку стресс может поддерживать активность мозга ночью.
Длительный стресс и беспокойство могут привести к хронической бессоннице.
График поездок или работы
Суточные ритмы человека действуют как внутренние часы, управляя циклом сна, обменом веществ и температурой тела.
Нарушение суточных ритмов организма может привести к бессоннице. Причиной нарушений может быть также смена часовых поясов, ночные и утренние смены работы.
Плохой сон
Нерегулярный график сна, неудобная кровать и использование ее для работы, приема пищи или просмотра телевизора может приводить к бессоннице.
Компьютеры, телевизоры, видеоигры, смартфоны или другие экраны перед сном могут также мешать циклу сна.
Слишком сытный ужин
Слишком много еды может вызвать физический дискомфорт в положении лежа.
Многие люди также испытывают изжогу, обратный поток кислоты и пищи из желудка в пищевод, что может не давать заснуть.
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