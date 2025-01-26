Благодаря этим 3 способам вы попрощаетесь с бессонницей и будете быстро засыпать

Как быстро заснуть

Размер подушки

Эксперт по сну Мартин Сили предложил необычный трюк перед сном, который может решить все проблемы с бессонницей. В частности, на сонливость может влиять размер подушки.

"Ваша подушка может быть вам неподходящего размера, что, скорее всего, повлияет на качество сна. Даже небольшое смещение может увеличить напряжение в шее и дискомфорт", - отметил эксперт.

Что препятствует засыпанию

Стресс

Проблемы на работе могут вызвать беспокойство. А это негативно влияет на сон, поскольку стресс может поддерживать активность мозга ночью.

Длительный стресс и беспокойство могут привести к хронической бессоннице.

График поездок или работы

Суточные ритмы человека действуют как внутренние часы, управляя циклом сна, обменом веществ и температурой тела.

Нарушение суточных ритмов организма может привести к бессоннице. Причиной нарушений может быть также смена часовых поясов, ночные и утренние смены работы.

Плохой сон

Нерегулярный график сна, неудобная кровать и использование ее для работы, приема пищи или просмотра телевизора может приводить к бессоннице.

Компьютеры, телевизоры, видеоигры, смартфоны или другие экраны перед сном могут также мешать циклу сна.

Слишком сытный ужин

Слишком много еды может вызвать физический дискомфорт в положении лежа.

Многие люди также испытывают изжогу, обратный поток кислоты и пищи из желудка в пищевод, что может не давать заснуть.