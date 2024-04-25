Три простих методи, щоб кульбаби більше не росли в саду чи городі

Що треба знати про кульбаби

Якщо ви стурбовані тим, що у вашому саду з’являється занадто багато кульбаб, які забирають поживні речовини з вашого ґрунту та заважають рослинам, які ви вирощуєте, тоді ось три дуже прості рішення, які допоможуть.

Позбавте свій сад від польових квітів без використання агресивних хімікатів, які можуть пошкодити екосистему вашої зеленої зони.

Три способи позбавитися від кульбаб на городі

Садовий експерт Том Хілтон рекомендує взяти оцет, коли справа доходить до позбавлення вашого саду від кульбаб.

Приготуйте розчин, який складається з 95 відсотків води та 5 відсотків оцту, і добре перемішайте його перед розпиленням.

"Переконайтеся, що суміш попадає коріння, а потім поступово розпилюйте вгору та вниз, обов’язково роблячи кілька підходів", - сказав експерт.

Однак це слід використовувати, коли кульбаба щойно зійшла, і може бути не настільки ефективним, як тільки закріпиться.

Створення розчину води та оцту буде дуже рентабельним, оскільки це копійчаний засіб, який доступний кожному.

Ще одне природне рішення - просто накрити кульбабу, щоб вона не отримувала сонячного світла, необхідного для цвітіння.

Візьміть будь-який маленький горщик зі свого саду, рекомендує експерт, і поставте його на польову квітку.

Третій природний метод полягає в тому, щоб викопати кожну кульбабу окремо.

Це має сенс робити, коли рослина молода, і через довжину коренів кульбаби вам знадобиться правильний інструмент:

"Вам знадобиться довгий ніж або маленька садова виделка, або деякі садівники рекомендують використовувати викрутку. Зробіть глибокий надріз вниз у ґрунті, з усіх чотирьох сторін навколо кульбаби, потім витягніть його", - радить Том.