Підгодуйте цим натуральним добривом полуницю і зберете відра врожаю

Полуниця росте не тільки на професійних плантаціях, але і на приватних городах, ділянках і навіть в горщиках на балконі.

Що любить полуниця і як за нею доглядати?

Найсмачніші плоди ростуть на сонячних місцях, подалі від вітру. Полуниця також потребує багато води, особливо після цвітіння та під час росту та дозрівання я

Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. В іншому випадку плоди можуть бути водянистими і несмачними. Для вирощування полуниці найкраще підходить легкий, гумусний і слабокислий грунт з рН 5,5-6. Необхідно стежити за кущами, особливо під час посухи. Якщо пересушити їх - плоди будуть дрібнішими і менш солодкими.

Полуниця любить підживлення добривами і поживними речовинами. Однак не варто переборщувати з азотом, адже тоді листя буде міцним, але плодів буде мало. Зате чудово підійде те, що є в холодильнику у багатьох кондитерів-любителів - дріжджі.

Завдяки цьому підживленню кущі будуть більше плодоносити весь сезон.

Пекарські дріжджі також захищають коріння рослин від шкідливих мікроорганізмів у ґрунті. Вони містять велику кількість вітамінів групи В, вуглеводів, амінокислот і мінералів, в тому числі заліза і мікроелементів.

Як зробити натуральне добриво для полуниці?

Дріжджовий "кондиціонер" для полуниці зміцнить коріння, яке у неї погано розвинене, і стимулює ріст плодів на кущах.

100 грамів свіжих дріжджів розчиніть в 2 літрах теплої кип’яченої води. Вона повинна мати температуру приблизно 25-28 градусів. Зачекайте приблизно 1-3 години. За цей час утвориться непереброджене добриво.

Отриманий дріжджовий концентрат розвести в 10 л води і використовувати відразу.

Як поливати полуницю дріжджовим підживленням?

Поливайте плантацію полуниці дріжджами 3 рази за сезон:

Через 10 днів після висадки в грунт (добриво прискорить укорінення розсади)

Під час цвітіння (це допоможе плодоношенню)

Після збору врожаю (тоді полуниця знову почне цвісти)

Якщо після поливу у вас залишилося добриво, полийте ним також рослини в горщиках. Воно також стимулюватиме ріст розсади. Ви також можете сміливо поливати помідори, огірки і троянди в саду.