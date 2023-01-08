Три прості жіночі хитрощі, як втримати чоловіка

До чого тільки не вдаються часом жінки, аби втримати поруч свою половинку. Але є справді "робочі" хитрощі, які гарантовано спрацюють. І мова тут не про маніпуляції (хіба що трошки), а про дорослу жіночу мудрість.

Не докоряйте!

Чоловіки болісно переживають крах їхніх надій щодо бізнесу, грошей та роботи. Невдачі зачіпають їхню чоловічу гідність.

Критика в такий момент може стати тією останньою краплею. Краще підтримайте коханого і покажіть, що ви разом, щоб не сталося.

Не принижуйте його

Не кажіть, що ви розумніші, що ви кращі за нього, що здатні самі все зробити, що він вам не потрібен. Навіть якщо ви дійсно можете донести сумку з магазину, бо тричі на тиждень качаєте біцепс-трицепс в залі.

Якщо все завжди брати на себе, чоловік просто перетвориться на придаток до дивану. Або ж піде до іншої, яка не буде хапатися за розвідний ключ, щоб поремонтувати кран, а дочекається, поки коханий сам відремонтує сантехніку (чи попросить кума це зробити).

Не піддавайтеся депресії

Якщо ваша пара опинилася на межі розлучення через життєві обставини, жінка не повинна впадати в депресію. Виявіть силу характеру - якщо не вдасться зберегти стосунки, ви хоч збережете свої нерви.

В будь-якому разі сподіватися, на те, що він вас пожаліє - марно. Навряд чи заплакане обличчя чи неохайний зовнішній вигляд зможе повернути у вашу пару взаємні почуття.