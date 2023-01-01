Головні чоловічі страхи і комплекси: психологи розкрили "слабкі місця"

Чоловіки попри навіювану і часто нав'язану соціумом мужність мають багато страхів і комплексів. Чого ж найбільше бояться, і з яких приводів комплексують представники "сильної статі"?

Зайва вага

Думаєте, нікого не парить їхній "пивний животик"? Звісно, парить, ще й як! Більшість чоловіків, на жаль, сьогодні розлінилися.

Страх облисіння

Для чоловіків лисина - це справжнісінька ознака того, що молодість минає.

До того ж, вважається, що чоловіки, які лисіють, стають менш привабливими в жіночих очах.

Соціальний статус

Якщо ваш новий знайомий навідріз відмовляється говорити, чим він займається і де працює, або всіляко ухиляється від цієї теми, можливо, він просто дуже соромиться свого місця роботи.

Низький зріст

Для більшості жінок - це взагалі не проблема. Але в розумінні багатьох чоловіків, "ідеальний партнер" для дівчини неодмінно має бути високим.

Статевий член

Чоловіча гідність - перший предмет комплексів майже будь-якого чоловіка. Так, є щасливчики, які пишаються своїми розмірами "там". Є й ті, яких цілком задовольняє і наявний у їхньому розпорядженні середній size. Але навіть власники пристойних розмірів можуть відчувати сумніви і хотіти ще більше.