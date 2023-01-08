Три простые женские уловки, как удержать мужчину

К чему только не прибегают иногда женщины, чтобы удержать рядом свою половинку. Но есть действительно "рабочие" уловки, которые гарантированно сработают. И речь здесь не о манипуляциях (разве что немного), а о взрослой женской мудрости.

Не упрекайте!

Мужчины болезненно переживают крах их надежд относительно бизнеса, денег и работы. Неудачи затрагивают их мужское достоинство.

Критика в такой момент может стать той последней каплей. Лучше поддержите любимого и покажите, что вы вместе, что бы не случилось.

Не унижайте его

Не говорите, что вы умнее, что вы лучше его, что способны сами все сделать, что он вам не нужен. Даже если вы действительно можете донести сумку из магазина, потому что трижды в неделю качаете бицепс-трицепс в зале.

Если все всегда брать на себя, мужчина просто превратится в придаток к дивану. Или пойдет к другой, которая не будет хвататься за разводной ключ, чтобы поремонтировать кран, а дождется, пока любимый сам отремонтирует сантехнику (или попросит кума это сделать).

Не поддавайтесь депрессии

Если ваша пара оказалась на грани развода из-за жизненных обстоятельств, женщина не должна впадать в депрессию. Проявите силу характера – если не удастся сохранить отношения, вы хоть сохраните свои нервы.

В любом случае надеяться, на то, что он вас пожалеет – бесполезно. Вряд ли заплаканное лицо или неряшливый внешний вид сможет вернуть в вашу пару взаимные чувства.