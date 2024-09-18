Три прості страви від Ектора з "МастерШеф" для обіду або вечері

Для смачних і незвичних страв аж ніяк не завжди потрібно багато зусиль або часу. Адже основні продукти соковитої пасти - макарони та м'ясо, а зробити піцу оригінальною допоможе звичайна картопля.
РБК-Україна (проєкт Styler) підготували добірку рецептів Ектора Хіменеса-Браво з посиланням на офіційну Instagram-сторінку шеф-кухаря.
Паста з курятиною в томатно-вершковому соусі (ілюстративне фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати смачну пасту з курячим філе, потрібні такі продукти:
Як готувати пасту з курятиною в томатному соусі
Відваріть макарони відповідно рекомендацій на упакуванні. Філе наріжте на кубики та всипте його в розігріту пательню разом з оливковою олією, італійськими травами, чилі та паприкою.
Обсмажте м'ясо до готовності, періодично перемішуючи. Почистьте та подрібніть часник та цибулю, всипте їх до м'яса. Помийте і розріжте навпіл помідори чері, додайте їх до м'яса.
Влийте в пательню воду, додайте томатну пасту та теплі вершки. Посоліть, поперчіть та перемішайте всі продукти.
Натріть пармезан (його можна замінити на інший сир), та всипте його разом з макаронами до м'яса в соусі. Перемішайте пасту і за бажанням прикрасьте подрібненим базиліком.
Картопляна піца (колаж: РБК-Україна)
Щоб приготувати піцу на картоплі, треба ці продукти:
Як готувати піцу з картоплі
Картоплю помийте і зваріть в шкірці до готовності. Після цього за бажанням шкірку можна зняти.
Застеліть деко пергаментом, викладіть картоплю, зверху накрийте ще одним листом та розчавіть картоплю на коржики.
Зробіть соус з олії, розмарину, солі та перцю та змастіть ним картоплю. Розігрійте духовку до 180 і запікайте картопляні палянички від 10 до 20 хвилин - час запікання залежить від того, яку скоринку ви хочете зробити.
В цей час натріть сир та наріжте ковбаски. Картопляні коржі змастіть кетчупом, викладіть сир та ковбаски. Запікайте картопляну піцу протягом 5-10 хвилин - і можна пригощатися.
Холодник з редисом (ілюстративне фото: Freepik)
Для приготування холодного супу, знадобляться такі продукти:
Як готувати холодник з редисом
Відваріть цілу картоплю до готовності, потім зніміть шкірку та наріжте овочі на кубики. Яйця потрібно зварити круто, після чого відділити жовток від білка.
Білок наріжте на невеликі кубики, а жовток перетріть з сіллю, лимонним соком, перцем та хріном. Огірок та редис помийте та наріжте соломкою. Копчене або попередньо відварене філе наріжте соломкою або на невеликі кубики.
Зелень промийте, приберіть зайву вологу, а потім подрібніть ножем. В глибокій каструлі змішайте всі інгредієнти, заливши їх водою та айраном. Після цього холодник можна подавати до столу, за бажанням додавши трохи сметани.
Раніше ми розповідали про те, як готувати томатний суп з начос за рецептом Ектора.
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