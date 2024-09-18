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Три прості страви від Ектора з "МастерШеф" для обіду або вечері

Просту вечерю можна приготувати за рецептом Ектора (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Для смачних і незвичних страв аж ніяк не завжди потрібно багато зусиль або часу. Адже основні продукти соковитої пасти - макарони та м'ясо, а зробити піцу оригінальною допоможе звичайна картопля.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготували добірку рецептів Ектора Хіменеса-Браво з посиланням на офіційну Instagram-сторінку шеф-кухаря.

Паста з курятиною в томатно-вершковому соусі

Паста з курятиною в томатно-вершковому соусі (ілюстративне фото: Freepik) 

Для того, щоб приготувати смачну пасту з курячим філе, потрібні такі продукти: 

  • куряче філе - 250 г;
  • макарони - 300 г;
  • вода - 50 мл;
  • пармезан - 40 г;
  • цибуля - 1 шт.;
  • помідори чері - 100 г;
  • часник - 1 зубчик;
  • томатна паста - 1 ч. л.;
  • вершки (жирність 20%) - 100 мл;
  • паприка - 1 ч. л.;
  • італійські трави - 1 ч. л.;
  • пластівці чилі - 1 ч. л.;
  • сіль - до смаку;
  • перець мелений - до смаку.

Як готувати пасту з курятиною в томатному соусі

Відваріть макарони відповідно рекомендацій на упакуванні. Філе наріжте на кубики та всипте його в розігріту пательню разом з оливковою олією, італійськими травами, чилі та паприкою.

Обсмажте м'ясо до готовності, періодично перемішуючи. Почистьте та подрібніть часник та цибулю, всипте їх до м'яса. Помийте і розріжте навпіл помідори чері, додайте їх до м'яса.

Влийте в пательню воду, додайте томатну пасту та теплі вершки. Посоліть, поперчіть та перемішайте всі продукти.

Натріть пармезан (його можна замінити на інший сир), та всипте його разом з макаронами до м'яса в соусі. Перемішайте пасту і за бажанням прикрасьте подрібненим базиліком.

 

 

Картопляна піца

Картопляна піца (колаж: РБК-Україна)

Щоб приготувати піцу на картоплі, треба ці продукти:

  • картопля - 4 шт.;
  • моцарела - 150 г;
  • ковбаски - 70 г;
  • олія оливкова - 2 ст. л.;
  • кетчуп - 4 ст. л.;
  • сушений розмарин - 1 ч. л.;
  • сіль - 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений - 1 ч. л.

Як готувати піцу з картоплі

Картоплю помийте і зваріть в шкірці до готовності. Після цього за бажанням шкірку можна зняти. 

Застеліть деко пергаментом, викладіть картоплю, зверху накрийте ще одним листом та розчавіть картоплю на коржики. 

Зробіть соус з олії, розмарину, солі та перцю та змастіть ним картоплю. Розігрійте духовку до 180 і запікайте картопляні палянички від 10 до 20 хвилин - час запікання залежить від того, яку скоринку ви хочете зробити. 

В цей час натріть сир та наріжте ковбаски. Картопляні коржі змастіть кетчупом, викладіть сир та ковбаски. Запікайте картопляну піцу протягом 5-10 хвилин - і можна пригощатися.

 

 

Холодник з редисом

Холодник з редисом (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування холодного супу, знадобляться такі продукти: 

  • айран - 500 г;
  • вода питна - 350 г;
  • копчене куряче філе - 200 г;
  • картопля - 200 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • редис - 100 г.;
  • огірок - 1 шт.;
  • петрушка - декілька гілочок;
  • кріп - декілька гілочок;
  • хрін білий - 2 ст. л.;
  • цибуля зелена - декілька стеблин;
  • лимон - декілька скибочок;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати холодник з редисом

Відваріть цілу картоплю до готовності, потім зніміть шкірку та наріжте овочі на кубики. Яйця потрібно зварити круто, після чого відділити жовток від білка. 

Білок наріжте на невеликі кубики, а жовток перетріть з сіллю, лимонним соком, перцем та хріном. Огірок та редис помийте та наріжте соломкою. Копчене або попередньо відварене філе наріжте соломкою або на невеликі кубики.

Зелень промийте, приберіть зайву вологу, а потім подрібніть ножем. В глибокій каструлі змішайте всі інгредієнти, заливши їх водою та айраном. Після цього холодник можна подавати до столу, за бажанням додавши трохи сметани.

 

 

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