Три простых блюда от Эктора из "МастерШеф" для обеда или ужина

Паста с курицей в томатно-сливочном соусе

Паста с курицей в томатно-сливочном соусе (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить вкусную пасту с куриным филе, нужны следующие продукты:

куриное филе - 250 г;

макароны - 300 г;

вода - 50 мл;

пармезан - 40 г;

лук - 1 шт.;

помидоры черри - 100 г;

чеснок - 1 зубчик;

томатная паста - 1 ч. л.;

сливки (жирность 20%) - 100 мл;

паприка - 1 ч. л.;

итальянские травы - 1 ч. л.;

хлопья чили - 1 ч. л.;

соль - по вкусу;

перец молотый - по вкусу.

Как готовить пасту с курицей в томатном соусе

Отварите макароны соответственно рекомендациям на упаковке. Филе нарежьте на кубики и всыпьте в разогретую сковороду вместе с оливковым маслом, итальянскими травами, чили и паприкой.

Обжарьте мясо до готовности, периодически перемешивая. Очистьте и измельчите чеснок и лук, всыпьте их в мясо. Помойте и разрежьте пополам помидоры черри, добавьте их к мясу.

Влейте в сковороду воду, добавьте томатную пасту и теплые сливки. Посолите, поперчите и перемешайте все продукты.

Натрите пармезан (его можно заменить другим сыром), и всыпьте его вместе с макаронами к мясу в соусе. Перемешайте пасту и по желанию украсьте измельченным базиликом.

Картофельная пицца

Картофельная пицца (коллаж: РБК-Украина)

Чтобы приготовить пиццу на картофеле, нужно эти продукты:

картофель - 4 шт.;

моцарелла - 150 г;

колбаски - 70 г;

масло оливковое - 2 ст. л.;

кетчуп - 4 ст. л.;

сушеный розмарин - 1 ч. л.;

соль - 1 ч. л.;

перец черный молотый - 1 ч. л.

Как готовить пиццу из картофеля

Картошку помойте и сварите в кожуре до готовности. После этого по желанию шкурку можно снять.

Застелите противень пергаментом, выложите картофель, сверху накройте еще одним листом и раздавите картофель на коржи.

Сделайте соус из растительного масла, розмарина, соли и перца и смажьте ним картофель. Разогрейте духовку до 180 и запекайте картофельные коржи от 10 до 20 минут - время запекания зависит от того, какую корочку вы хотите сделать.

В это время натрите сыр и нарежьте колбаски. Картофельные коржики смажьте кетчупом, выложите сыр и колбаски. Запекайте картофельную пиццу в течение 5-10 минут - и можно угощаться.

Окрошка с редисом

Окрошка с редисом (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления холодного супа понадобятся следующие продукты:

айран - 500 г;

вода питьевая - 350 г;

копченое куриное филе - 200 г;

картофель - 200 г;

яйца - 2 шт.;

редис - 100 г.;

огурец - 1 шт.;

петрушка - несколько веточек;

укроп - несколько веточек;

хрен белый - 2 ст. л.;

лук зеленый - несколько стеблей;

лимон - несколько ломтиков;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить окрошку с редисом

Отварите картофель до готовности, затем снимите кожуру и нарежьте овощи на кубики. Яйца нужно сварить вкрутую, после чего отделить желток от белка.

Белок нашинкуйте на небольшие кубики, а желток перетрите с солью, лимонным соком, перцем и хреном. Огурец и редис помойте и нарежьте соломкой. Копченое или предварительно отварное филе нарежьте соломкой или на небольшие кубики.

Зелень промойте, уберите лишнюю влагу, а затем измельчите ножом. В глубокой кастрюле смешайте все ингредиенты, залив их водой и айраном. После этого окрошку можно подавать к столу, по желанию добавив немного сметаны.