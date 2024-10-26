Чотири слова на "и" в українській мові, про які ви точно не знали

В українській мові не існує слів, які починаються з літери "и"? А ось і є, навіть цілих чотири. І українці їх використовують. Крім того, цю літеру першою у словах використовували з давніх часів.

Які є чотири слова в українській мові, які починаються з букви "и", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця Олександра Авраменко у каналі на YouTube .

За словами Авраменка, довший час вважалося, що слів на букву "и" в українській мові немає. Але у 2019 році змінився правопис і чотири слова стали використовувати цілком законно.

"Раніше було золоте правило - слів на букву "и" не буває. Але з 2019 року правопис узаконив кілька слів, що починаються на букву "и". Перше - службове слово "ич". Наприклад, "Ич який хитрий!", "Ич яка гарна!" - пояснив мовознавець.

Другим словом він назвав дієслово "икати", фактично це те саме, що й "ікати", але перша буква тепер вимовляється "и".

"І третє - допускаються паралельні форми: "ирод" та "ірод", "ирій" та "ірій". Кожен із цих варіантів правильний. Ви спитаєте, хто ж це таке придумав? А я відповім: так українці вимовляли ці слова здавна. Насамкінець лише додам, дбаймо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно", - підсумував мовознавець.

Але й це не все. Насправді таких слів значно більше і всі вони - діалектні або архаїчні правописні варіанти літературних слів. Багато українських мовознавців присвятили вивченню початкового "и" і у словнику 1886 року таких слів налічувалося понад 100.

Відомий мовознавець та лексикограф Борис Грінченко відстоював право вживання "и" на початку слів у своєму Словарі української мови. У ньому були: идол, ижиця, икати, илкий, инакий, индик, иржа, ирід, ич, искра.

А у "Головніших правилах українського правопису" Івана Огієнка від 1919 року була примітка про варіативність "и" на початку деяких слів: "але перед "н" можна писати "и": инший, инколи, иней".

У 1928 році був прийнятий Харківський правопис, у якому літеру "и" на початку слова заборонили. Ще через 25 років дозволили невеликий перелік слів, у яких "и" може вимовлятися, але не писатися.

Ось деякі слова зі словника Грінченка:

Ива - верба

Ивина - верба

Игла - єгла, голка (діал.)

Иля - Олена (діал.)

Икавка, и́кавочка, икати - гикавка, гикати

Илкий - такий, що став гірким (про масло)

И́мбрик - чайник (діал.)

Импет - нестримність, натиск

Индими́на - необхідна річ (діал.)

И́нкол - вид жаби, кумка червоночерева

Инцина́тий - гострий, злий

Ир - загальна назва пісні в деяких тюркомовних народів

Ирій - більш давній варіант назви вирій

Ирле́ць - тавро на вівці

Ирстенин - християнин

Ирстити, ирститися - хрестити, хреститися

Иршини, ирщіння - хрестини

Иршлиця - облямівка, опушка на кожусі зі смушки чи хутра бабака

Ит - вигук в значенні "ет, поглянь лиш"

Ич - вигук в значення "ти лиш подивись"

И́чвина - частина ґринджол, що має вигляд двох каблучок проти двох передніх копилів