Фрази українською, які видають вашу невпевненість та слабкість: що говорити не варто
Щоденно у розмовах ми використовуємо фрази, які можуть робити вашу мову "дешевою". Варто уникати стереотипних зворотів, щоб ваше мовлення було виразним та красивим.
Які фрази варто замінити у своєму лексиконі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тренера з ораторської майстерності Ольги Мацьопи в Instagram.
Це неважливо...
Зміст та вплив цієї фрази гнітючі - фактично ви знецінюєте те, про що говорите. Харизматичні люди, навпаки, акцентують увагу на певних речах своєї промови. Спробуйте замінити це фразою: "Давайте обговоримо, як це може вплинути на нас".
Ну, це очевидно...
Така фраза демонструє вашу невпевненість, ніби ви намагаєтеся переконати себе та інших у своїй компетентності. Скажіть краще: "Я впевнений, що ви також помітили" або "Дозвольте мені пояснити, чому це важливо".
Просто...
Це слово-паразит, яке використовує багато людей у розмові з метою пом'якшити свої висловлювання або знизити значимість сказаного. Замініть на: "Хочу зазначити, що…" або "Просто хочу сказати…"
Я спробую...
Впевнена у собі людина таку фразу не використовує, бо з нею наміри втрачають конкретику й впевненість. Звучить як можливий провал. "Я зроблю все можливе" звучить набагато впевненіше.
На жаль...
Сумні та негативні фрази притягують невдачі. Замініть їх на фразу з позитивним акцентом: "Хоча є труднощі, ми рухаємося вперед" або "Варіанти вирішення вже з'являються".
Напевно...
Коли ви використовуєте це слово, ваші слова втрачають вагу та значимість. Уникайте такої невизначеності й кажіть: "Я припускаю, що…" або "З огляду на мій досвід..."
Мені здається...
Фраза-зрадник, яка краде вашу харизму. Вона показує ваші сумніви співрозмовнику. Замість неї кажіть: "Виходячи з того, що я знаю" або "Моя точка зору така…".
Чесно кажучи...
Коли ви говорите "чесно кажучи", ви ніби визнаєте, що в інші моменти ви казали неправду. Впевненість і чесність повинні бути присутні у кожному вашому слові. Просто скажіть, що думаєте насправді, без зізнання у чесності.
Раніше ми писали про те, звідки взявся вираз "розставити крапки над і" та що він означає.
А ще розповідали про 10 слів-перлин української мови, які всіх вразять.