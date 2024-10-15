Фрази українською, які видають вашу невпевненість та слабкість: що говорити не варто

Щоденно у розмовах ми використовуємо фрази, які можуть робити вашу мову "дешевою". Варто уникати стереотипних зворотів, щоб ваше мовлення було виразним та красивим.

Які фрази варто замінити у своєму лексиконі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тренера з ораторської майстерності Ольги Мацьопи в Instagram.

Це неважливо...

Зміст та вплив цієї фрази гнітючі - фактично ви знецінюєте те, про що говорите. Харизматичні люди, навпаки, акцентують увагу на певних речах своєї промови. Спробуйте замінити це фразою: "Давайте обговоримо, як це може вплинути на нас".

Ну, це очевидно...

Така фраза демонструє вашу невпевненість, ніби ви намагаєтеся переконати себе та інших у своїй компетентності. Скажіть краще: "Я впевнений, що ви також помітили" або "Дозвольте мені пояснити, чому це важливо".

Просто...

Це слово-паразит, яке використовує багато людей у розмові з метою пом'якшити свої висловлювання або знизити значимість сказаного. Замініть на: "Хочу зазначити, що…" або "Просто хочу сказати…"

Я спробую...

Впевнена у собі людина таку фразу не використовує, бо з нею наміри втрачають конкретику й впевненість. Звучить як можливий провал. "Я зроблю все можливе" звучить набагато впевненіше.

На жаль...

Сумні та негативні фрази притягують невдачі. Замініть їх на фразу з позитивним акцентом: "Хоча є труднощі, ми рухаємося вперед" або "Варіанти вирішення вже з'являються".

Напевно...

Коли ви використовуєте це слово, ваші слова втрачають вагу та значимість. Уникайте такої невизначеності й кажіть: "Я припускаю, що…" або "З огляду на мій досвід..."

Мені здається...

Фраза-зрадник, яка краде вашу харизму. Вона показує ваші сумніви співрозмовнику. Замість неї кажіть: "Виходячи з того, що я знаю" або "Моя точка зору така…".

Чесно кажучи...

Коли ви говорите "чесно кажучи", ви ніби визнаєте, що в інші моменти ви казали неправду. Впевненість і чесність повинні бути присутні у кожному вашому слові. Просто скажіть, що думаєте насправді, без зізнання у чесності.