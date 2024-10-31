Три простые фразы, которые быстро показывают недалеких и безграмотных людей
Некоторые обороты речи и слова стали "красными флажками" в разговорном и письменном языке, сразу сигнализируя о недостаточном владении украинским. А вы их часто используете в разговоре?
Какие фразы выдают недалеких и безграмотных людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram страницу диктора и тренера по ораторскому искусству Ольги Мацопы.
"У мене у знайомого…" обычно используют маленькие дети, которые не научились строить правильное предложение. Но ведь мы люди взрослые, поэтому возникает вопрос: у тебя или у твоего знакомого?" - спрашивает диктор.
Она объяснила, как на самом деле нужно говорить правильно:
"Итак, говорим правильно: "у мого знайомого" или "в моєї мамы и так далі" - приводит правильный пример Мацопа.
"Таке" - сленговое выражение, свойственное подросткам. Он плавно перекочевал в язык взрослых и стал словом паразитом. "Таке" мы говорим тогда, когда мы сомневаемся, но поверьте в украинском языке есть много слов, которые могут помочь вам выразить это сомнение", - объясняет тренер по ораторскому искусству.
Еще одно слово паразит - "смачний", который используют для сравнения с тем, что съесть никак не получится.
"Говорят "зараз на мої продукти смачна ціна" или "я написала такий смачний текст". К счастью, люди не так часто используют эту фразу, однако ею болеют те, кто занимаются продвижением или рекламой", - говорит диктор.
Она объясняет, как говорить или писать так, чтобы над вами не насмехались:
"Ціни можуть бути вигідними, а текст, наприклад, бездоганно написаним" - резюмирует Мацопа.
Раньше мы писали о том, какие фразы на украинском языке выдают вашу неуверенность и слабость.
А еще рассказывали о том, какие слова в украинском языке начинаются с "и".