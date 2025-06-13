Три причини не мити м'ясо та птицю перед приготуванням, які вас запевнять

Курка, свинина, яловичина - м'ясні страви часто стають окрасою нашого столу. Проте, перш ніж братися за приготування, варто згадати одну поширену звичку, яка, є помилковою і навіть небезпечною.

То чи треба мити ці продукти перед приготуванням, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис інфекціоніста Андрія Александріна у Facebook.

Чому миття м'яса та птиці є небезпечним?

Звичка мити сире м'ясо під проточною водою міцно вкорінилася в нашій культурі. Багато хто вважає, що таким чином можна змити бактерії, бруд чи залишки крові. Однак фахівці з безпеки харчових продуктів категорично проти такої практики, і на це є три вагомі причини.

По-перше, миття не знищує бактерії. Основна мета, яку переслідують люди, миючи м'ясо, - це зменшення кількості бактерій на його поверхні. Але це міф. Насправді, миття істотно не впливає на кількість бактерій, таких як сальмонела або кампілобактер, які можуть викликати харчові отруєння.

Ці мікроорганізми не просто "сидять" на поверхні; вони глибоко проникають у пори та волокна м'яса. Єдиний ефективний спосіб знищити ці бактерії - це належна термічна обробка. Висока температура під час приготування (запікання, смаження, варіння) гарантує, що м'ясо стане безпечним для споживання, знищивши всі патогени. Вода, навіть дуже гаряча, не досягне такої температури та не проникне достатньо глибоко, щоб бути ефективною.

По-друге, миття сприяє перехресному забрудненню. Це найголовніший ризик. Під час миття сирого м'яса чи птиці під краном, струмені води утворюють дрібний аерозоль. Ці мікроскопічні краплі води, що містять небезпечні бактерії з поверхні м'яса, легко поширюються на усі предмети навколо: раковину, стільницю, чистий посуд, кухонні рушники, інші продукти, які можуть бути поруч, наприклад, овочі для салату.

Таким чином, ви не позбавляєтеся бактерій, а, навпаки, розсіюєте їх по всій кухні, створюючи ідеальні умови для поширення інфекції. Цей процес називається перехресним забрудненням, і він є однією з найчастіших причин харчових отруєнь у домашніх умовах.

По-третє, раковина та навколишні поверхні забруднюються надзвичайно легко. Після миття м'яса, раковина залишається забрудненою бактеріями, які розбризкалися з м'яса. Якщо після цього ви миєте в ній посуд, овочі або фрукти, які споживаєте сирими, бактерії з легкістю можуть перейти на ці продукти.

Навіть якщо ви ретельно вимиєте раковину після курки, ризик залишається, якщо не використовувати спеціальні дезінфікуючі засоби та не мити її відразу після контакту з сирим м'ясом.

Що ж робити, якщо м'ясо здається брудним?

Якщо ви бачите, що м'ясо або птиця виглядає брудною, має неприємний запах або будь-які інші ознаки зіпсованості, відповідь експертів дуже проста: не купувати його! Якісне м'ясо від надійного постачальника не потребує додаткового миття.