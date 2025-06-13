Три причины не мыть мясо и птицу перед приготовлением, которые вас успокоят

Курица, свинина, говядина - мясные блюда часто становятся украшением нашего стола. Однако, прежде чем браться за приготовление, стоит вспомнить одну распространенную привычку, которая является ошибочной и даже опасной.

Так надо ли мыть эти продукты перед приготовлением, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост инфекциониста Андрея Александрина в Facebook.

Почему мытье мяса и птицы является опасным?

Привычка мыть сырое мясо под проточной водой прочно укоренилась в нашей культуре. Многие считают, что таким образом можно смыть бактерии, грязь или остатки крови. Однако специалисты по безопасности пищевых продуктов категорически против такой практики, и на это есть три веские причины.

Во-первых, мытье не уничтожает бактерии. Основная цель, которую преследуют люди, моя мясо, - это уменьшение количества бактерий на его поверхности. Но это миф. На самом деле, мытье существенно не влияет на количество бактерий, таких как сальмонелла или кампилобактер, которые могут вызывать пищевые отравления.

Эти микроорганизмы не просто "сидят" на поверхности; они глубоко проникают в поры и волокна мяса. Единственный эффективный способ уничтожить эти бактерии - это надлежащая термическая обработка. Высокая температура во время приготовления (запекания, жарки, варки) гарантирует, что мясо станет безопасным для потребления, уничтожив все патогены. Вода, даже очень горячая, не достигнет такой температуры и не проникнет достаточно глубоко, чтобы быть эффективной.

Во-вторых, мытье способствует перекрестному загрязнению. Это самый главный риск. Во время мытья сырого мяса или птицы под краном, струи воды образуют мелкий аэрозоль. Эти микроскопические капли воды, содержащие опасные бактерии с поверхности мяса, легко распространяются на все предметы вокруг: раковину, столешницу, чистую посуду, кухонные полотенца, другие продукты, которые могут быть рядом, например, овощи для салата.

Таким образом, вы не избавляетесь от бактерий, а, наоборот, рассеиваете их по всей кухне, создавая идеальные условия для распространения инфекции. Этот процесс называется перекрестным загрязнением, и он является одной из самых частых причин пищевых отравлений в домашних условиях.

В-третьих, раковина и окружающие поверхности загрязняются чрезвычайно легко. После мытья мяса, раковина остается загрязненной бактериями, которые разбрызгались из мяса. Если после этого вы моете в ней посуду, овощи или фрукты, которые потребляете сырыми, бактерии с легкостью могут перейти на эти продукты.

Даже если вы тщательно вымоете раковину после курицы, риск остается, если не использовать специальные дезинфицирующие средства и не мыть ее сразу после контакта с сырым мясом.

Что же делать, если мясо кажется грязным?

Если вы видите, что мясо или птица выглядит грязным, имеет неприятный запах или любые другие признаки испорченности, ответ экспертов очень прост: не покупать его! Качественное мясо от надежного поставщика не нуждается в дополнительном мытье.