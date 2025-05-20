Літо на дачі: 6 найнебезпечніших хвороб, які там можна підчепити

Дача - це не лише джерело вітамінів та релаксу, а й потенційний розсадник для цілої низки хвороб, які можна "підчепити" буквально не виходячи з власного двору.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які неочікувані хвороби можна "підчепити" на власному подвір'ї, від укусів кліщів до бактерій у ґрунті, та як захистити себе.

Кліщові інфекції (хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт, анаплазмоз, ерліхіоз)

Це, мабуть, найвідоміша та найнебезпечніша загроза. Кліщі, що мешкають у високій траві, кущах та лісосмугах, є переносниками низки серйозних захворювань. Навіть на доглянутій дачі, якщо поруч є дикі ділянки або ліс, ризик укусу кліща залишається.

Хвороба Лайма (бореліоз)

Одна з найпоширеніших кліщових інфекцій. Симптоми можуть включати характерне почервоніння у вигляді мігруючої еритеми (червона пляма, що розширюється), лихоманку, головний біль, біль у суглобах та м'язах. Без лікування може призвести до ураження суглобів, нервової та серцево-судинної систем.

Кліщовий енцефаліт

Вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Може мати важкий перебіг, призводячи до інвалідності або навіть смерті. В Україні випадки кліщового енцефаліту реєструються, хоча і рідше, ніж хвороби Лайма.

Профілактика

Використовуйте репеленти, носіть закритий одяг, ретельно оглядайте себе та дітей після повернення з прогулянки, особливо уважно перевіряючи волосисту частину голови, за вухами, під пахвами, у паху. При виявленні кліща зверніться до лікаря.

Лептоспіроз

Це гостре інфекційне захворювання, що спричиняється бактеріями Leptospira. Джерелом інфекції є гризуни (щурі, миші) та інші тварини, які виділяють лептоспіри з сечею. Зараження відбувається при контакті з забрудненою водою або ґрунтом через пошкоджену шкіру (навіть невеликі подряпини) або слизові оболонки. На дачах, де є колодязі, ставки, або поблизу живуть гризуни, ризик зростає.

Симптоми

Висока температура, сильний головний біль, м'язовий біль (особливо у литкових м'язах), жовтяниця, збільшення печінки та селезінки. Лептоспіроз може мати дуже важкий перебіг і без своєчасного лікування призвести до ниркової недостатності та смерті.

Профілактика

Уникайте купання в сумнівних водоймах, використовуйте захисні рукавички під час роботи з ґрунтом, не вживайте воду з неперевірених джерел, боріться з гризунами на ділянці.

Гельмінтози (глистні інвазії)

Яйця гельмінтів можуть потрапляти в ґрунт з фекаліями тварин, а потім – на фрукти, овочі та ягоди, які ви вирощуєте на дачі. Особливо це стосується тих, хто використовує органічні добрива або не ретельно миє зібраний урожай.

Симптоми

Можуть бути різноманітними: від болю в животі, нудоти, порушень травлення до алергічних реакцій, слабкості та анемії.

Профілактика

Ретельне миття рук після роботи з ґрунтом та контакту з тваринами. Обов'язкове і дуже ретельне миття всіх овочів, фруктів та ягід, зібраних з грядки, перед вживанням. Краще обдавати їх окропом.

Сальмонельоз та кишкові інфекції

Ці інфекції найчастіше передаються через забруднену воду, немиті руки, або через продукти, що не пройшли достатньої термічної обробки (наприклад, яйця, м'ясо). На дачі, де джерелом води може бути колодязь або свердловина, ризик зростає, якщо вода не перевірена. Також небезпечним може бути неправильне зберігання продуктів під час пікніків.

Симптоми

Нудота, блювота, діарея, біль у животі, підвищена температура.

Профілактика

Вживайте лише перевірену питну воду. Ретельно мийте руки після туалету, роботи з ґрунтом, контакту з тваринами. Дотримуйтесь правил зберігання та термічної обробки продуктів.

Правець

Це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему. Збудник – бактерія Clostridium tetani – мешкає в ґрунті (особливо удобреному гноєм) та фекаліях тварин. Зараження відбувається через пошкоджену шкіру – порізи, подряпини, проколи, отримані під час роботи в саду чи городі.

Симптоми

Судоми, м'язові спазми, особливо жувальних м'язів ("сардонічна посмішка"), спазми м'язів спини, що призводять до вигинання тіла дугою. Правець є надзвичайно небезпечним захворюванням з високим показником смертності.

Профілактика

Вакцинація! Це найефективніший захист. Також важливо ретельно обробляти будь-які рани, отримані на дачі.

Алергічні реакції

Для багатьох алергіків дача може стати не лише місцем відпочинку, а й справжнім випробуванням. Цвітіння трав, дерев, контакт з пилком, укуси комах (оси, бджоли, комарі), пил у старих будинках – все це може спровокувати алергічні реакції.

Симптоми

Свербіж, висип, набряки, нежить, чхання, кашель, задишка. У важких випадках можливий анафілактичний шок.

Профілактика

Завчасно прийняти антигістамінні препарати (за рекомендацією лікаря), уникати контакту з відомими алергенами, мати при собі необхідні медикаменти для надання першої допомоги.