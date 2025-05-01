Три причини, чому iPhone 17 Air може стати хітом у 2025 році

Надтонкий новий дизайн

Це очевидна, але важлива перевага. Головною особливістю iPhone 17 Air, без сумніву, стане його ультратонкий корпус. Очікується, що товщина новинки складе всього 5,6 мм - це буде найтонший iPhone за всю історію.

Для порівняння: iPhone 16 Pro і Pro Max - по 8,25 мм, а ще більш товстий iPhone 17 Max (або, можливо, Ultra) - 8,75 мм.

Бачити цифри - одне, але коли ви тримаєте пристрій у руках, все відчувається інакше, як показали останні відеоролики з демонстраціями.

iPhone 17 Air порівняно з iPhone 16 Pro (фото: AppleTrack)

Екран 6,6 дюйма - "золота середина"

Apple представить абсолютно новий розмір екрану в iPhone 17 Air. 6,6-дюймовий дисплей ідеально розміститься між двома поточними розмірами Pro - 6,3 і 6,9 дюйма.

Теоретично це створить відчуття ідеального балансу: не надто великий для роботи однією рукою, але й не настільки маленький, щоб здаватися тісним.

Хоча 6,6 дюйма звучить як багато, за рахунок тонкощі iPhone 17 Air цей розмір буде відчуватися дуже комфортно.

Відчуття майбутнього

Для багатьох iPhone перестав відчуватися як щось принципово нове.

Щороку з'являються поліпшення: камери стають кращими, з'являються нові функції, але зовнішній вигляд і відчуття від пристрою майже не змінюються. Це нагадує ситуацію до виходу iPhone X у 2017 році.

Подібно до того "модельного стрибка в майбутнє", iPhone 17 Air може підкорити користувачів саме відчуттям майбутнього в руках.

Таке відчуття складно висловити в характеристиках. Звичайно, iPhone 17 Air поступатиметься лінійці iPhone 17 Pro за низкою параметрів: камери, автономність тощо. Але багато користувачів з радістю пожертвують цими аспектами заради дотику до майбутнього вже зараз.

Зовнішній вигляд і відчуття від пристрою майже не змінюються (скріншот)