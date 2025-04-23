iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном Apple: у мережі показали дизайн (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Відомий блогер Льюїс Хілсенджер (Unbox Therapy) продемонстрував макети майбутніх моделей, і особливо виділяється iPhone 17 Air. За його словами, пристрій стане найтоншим iPhone в історії - його товщина становитиме лише близько 5,5 мм, тоді як, наприклад, iPhone 17 Pro буде майже на 3 мм товщим (приблизно 8,7 мм).

Такий мінімалізм викликає питання про міцність. З чуток, Apple використовує титаново-алюмінієвий корпус, щоб смартфон не гнувся - особливо з огляду на досвід з iPhone 6 Plus, який став сумнозвісним через схильність до деформації.

Екран iPhone 17 Air теж зазнав перегляду: спочатку планувався дисплей діагоналлю 6,9 дюйма, як у Pro Max, але в підсумку Apple зупинилася на 6,6 дюймах - усе заради збільшення надійності та зменшення ризику вигину корпусу.

Ведучий також зазначив, що така товщина може вплинути на автономність. Однак Apple, за чутками, оптимізувала внутрішній простір, відмовившись від зайвих камер і використавши енергоефективний модем C1 разом з оновленим ПЗ. Усе це має зберегти час роботи на рівні актуальних моделей.