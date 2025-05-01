Три причины, почему iPhone 17 Air может стать хитом в 2025 году

Сверхтонкий новый дизайн

Это очевидное, но важное преимущество. Главной особенностью iPhone 17 Air, без сомнения, станет его ультратонкий корпус. Ожидается, что толщина новинки составит всего 5,6 мм - это будет самый тонкий iPhone за всю историю.

Для сравнения: iPhone 16 Pro и Pro Max - по 8,25 мм, а еще более толстый iPhone 17 Max (или, возможно, Ultra) - 8,75 мм.

Видеть цифры - одно, но когда вы держите устройство в руках, все ощущается иначе, как показали последние видеоролики с демонстрациями.

iPhone 17 Air по сравнению iPhone 16 Pro (фото: AppleTrack)

Экран 6,6 дюйма - "золотая середина"

Apple представит совершенно новый размер экрана в iPhone 17 Air. 6,6-дюймовый дисплей идеально разместится между двумя текущими размерами Pro - 6,3 и 6,9 дюйма.

Теоретически это создаст ощущение идеального баланса: не слишком большой для работы одной рукой, но и не настолько маленький, чтобы казаться тесным.

Хотя 6,6 дюйма звучит как много, за счет тонкости iPhone 17 Air этот размер будет ощущаться очень комфортно.

Ощущение будущего

Для многих iPhone перестал ощущаться как что-то принципиально новое.

Каждый год появляются улучшения: камеры становятся лучше, появляются новые функции, но внешний вид и ощущения от устройства почти не меняются. Это напоминает ситуацию до выхода iPhone X в 2017 году.

Подобно тому "модельному скачку в будущее", iPhone 17 Air может покорить пользователей именно ощущением будущего в руках.

Такое чувство сложно выразить в характеристиках. Конечно, iPhone 17 Air будет уступать линейке iPhone 17 Pro по ряду параметров: камеры, автономность и т. д. Но многие пользователи с радостью пожертвуют этими аспектами ради прикосновения к будущему уже сейчас.

Внешний вид и ощущения от устройства почти не меняются (скриншот)