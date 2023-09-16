Три поради від психолога, які допоможуть свекрусі налагодити стосунки з невісткою

Як свекрусі налагодити стосунки з невісткою

"Свекруха та невістка - дві жінки, у яких різна мотивація до одного і того ж чоловіка. Для одної він - улюблений син, який зростав на її очах. Для іншої - партнер, батько для дітей та опора своїй дружині", - пише психолог.

Вона зазначає, що саме тому свекрухи інколи щиро не розуміють, чому та "друга жінка" не піклується про її синочка, "дозволяє" йому так тяжко працювати, та ще й вимагає чогось.

"Своїм раціо ми розуміємо, що син вже дорослий, у нього своя родина, яка живе за власними правилами. Але емоції інколи беруть верх, і ми, самі того не помічаючи, перетворюємося на тих свекрух із анекдотів", - каже Бенько.

Психолог ділиться порадами зі свекрухами, як їм жити в злагоді зі своїми невістками, не конкурувати з ними за любов і увагу сина та не почуватися самотніми і покинутими.

Погляньте на невістку очима сина

"Навіть, якщо ви не в захваті від цієї жінки, усвідомте - це вибір вашого сина. Поважайте його", - говорить Бенько.

Не давайте непроханих порад

Навіть якщо від щирого серця, навіть якщо ви хочете "як краще" - не давайте порад. Якщо дуже кортить навчити невістку, як мити підлогу або варити вечерю, сядьте і подумайте - звідки таке непереборне бажання насадити свої правила?

Поважайте свою невістку

"Ось так просто і банально, попри всю особисту неприязнь слід усвідомити, що це - доросла людина та повноцінна особистість з власним життєвим досвідом. І ставитись до неї треба з повагою, як мінімум", - пояснює психолог.

Також вона зауважує, якщо ви впізнали себе в якомусь із цих пунктів, не поспішайте корити себе за це. Ви - не погана людина. Просто вам потрібно пропрацювати свої "тригери", "гачки" за які вас смикають. Переглянути та змінити певні установки, щоб мати здорову комунікацію з родиною сина.