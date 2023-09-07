Чому чоловік раптово припиняє листування: три небанальні причини
Знайомства в інтернеті мають багато підводних каменів. Ви вже кілька тижнів або місяців активно листуєтеся, плануєте зустріч, але раптово спілкування різко переривається. Чоловік зникає зовсім або просто зникає на деякий час, а потім з'являється. При цьому жодних пояснень чи причин немає.
Психологи зазначають, що така поведінка чоловіка не є приводом для занепокоєння. Швидше - приводом замислитися над тим, чи варто продовжувати спілкування. Чому чоловіки припиняють листування - читайте нижче.
Інша жінка
Незалежно від того, що вам розповідав про себе новий знайомий, у його житті може бути інша жінка. Це може бути дружина, з якою намітилися тимчасові труднощі, і він почав шукати спілкування на стороні. Або кохана, з якою він посварився, а потім знову помирився. Ніхто не зізнаватиметься, що листується від туги чи нудьги.
Буває так, що після тяжкого розриву чоловік вважає, що готовий до нових стосунків і починає спілкування. Але через деякий час усвідомлює, що почуття не згасли й він поки що не готовий навіть до особистої зустрічі з іншою жінкою.
Ну і найскладніше - він зустрів когось, хто його захопив, і це у процесі спілкування з вами. Це може бути випадкове знайомство в реальності або ж - таке ж листування. Поки партнери перебувають на стадії обміну повідомленнями, вони мають повне право вести подібні листування ще з кимось.
Спортивний інтерес
Деякі чоловіки за допомогою листування намагаються підняти свою самооцінку. І практично все, що їм потрібно - симпатія жінки. Він знайомиться, підтримує спілкування і коли бачить, що жінка ним захоплюється - йде з обрію.
Таким чоловікам достатньо знати, що він вам цікавий і ви готові піти з ним на побачення. При цьому до його планів не входить продовження спілкування.
Він вирішив, що вас не зацікавив
Жінки вважають, що чоловіки повинні виявляти більше уваги жінкам, які їх цікавлять. І така увага має проявлятися у частих повідомленнях, дзвінках, наполегливості під час обговорення особистої зустрічі. Однак сучасні чоловіки впевнені, що і жінка має проявляти свою активність та ініціативу.
Якщо чоловік бачить у відповідь на свої повідомлення односкладові відповіді, відсутність зацікавленості, ви ні про що не питаєте, першою не пишете - він почне згортати спілкування, тому що гру в одні ворота не люблять більшість чоловіків.
Намагайтеся виявити більше активності, якщо хочете довести спілкування до особистої зустрічі. Впізнавайте свого співрозмовника, пишіть йому іноді першою, відповідайте на його запитання більш активно.
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