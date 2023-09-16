Три совета от психолога, которые помогут свекрови наладить отношения с невесткой

Как свекрови наладить отношения с невесткой

"Свекровь и невестка - две женщины, у которых разная мотивация к одному и тому же мужчине. Для одной он - любимый сын, который рос на ее глазах. Для другой - партнер, отец для детей и опора своей жене", - пишет психолог.

Она отмечает, что именно поэтому свекрови иногда искренне не понимают, почему та "вторая женщина" не заботится о ее сынишке, "позволяет" ему так тяжело работать, да еще и требует чего-то.

"Своим рацио мы понимаем, что сын уже взрослый, у него своя семья, которая живет по собственным правилам. Но эмоции иногда одерживают верх, и мы, сами того не замечая, превращаемся в тех свекровей из анекдотов", - говорит Бенько.

Психолог делится советами со свекровями, как им жить в согласии со своими невестками, не конкурировать с ними за любовь и внимание сына и не чувствовать себя одинокими и брошенными.

Взгляните на невестку глазами сына

"Даже, если вы не в восторге от этой женщины, осознайте - это выбор вашего сына. Уважайте его", - говорит Бенько.

Не давайте советов, о которых не просили

Даже если от всего сердца, даже если вы хотите "как лучше" - не давайте советов. Если очень хочется научить невестку, как мыть пол или варить ужин, сядьте и подумайте - откуда такое непреодолимое желание насадить свои правила?

Уважайте свою невестку

"Вот так просто и банально, при всей личной неприязни следует осознать, что это - взрослый человек и полноценная личность с собственным жизненным опытом. И относиться к нему нужно с уважением, как минимум", - объясняет психолог.

Также она замечает, если вы узнали себя в каком-либо из этих пунктов, не спешите упрекать себя за это. Вы - не плохой человек. Просто вам нужно проработать свои "триггеры", "крючки" за которые вас дергают. Просмотр и изменение определенных параметров, чтобы иметь здоровую коммуникацию с семьей сына.