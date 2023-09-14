Для чоловіків прийнятно, а жінки у гніві: ось що не варто робити на перших побаченнях

Про різницю сприйняття у чоловіків і жінок написано тисячі книг і всі психологи постійно нагадують про це. Існує безліч речей, які вважаються нормальними для чоловіків, але у жінок вони викликають подив і роздратування.

Які 5 речей не варто робити чоловікам на перших побаченнях – читайте у матеріалі Styler.

Освідчення в коханні

Чоловіки чомусь впевнені, що освідчитися на перших побаченнях - це галантний вчинок, який може вразити жінку. І що це чітко показує його наміри та інтерес.

Але для більшості жінок таке зізнання - поганий знак. Вони здивовані таким поспішним почуттям і можуть сприйняти кавалера, як людину з низьким емоційним інтелектом. І є дуже велика ймовірність того, що наступного побачення не буде.

Спроба обійняти без дозволу

Ви знайомі пару годин або пару днів, між вами ще немає тієї степені близькості, коли для поцілунку чи обіймів дозволи не потрібні, але ви тягнетеся до жінки, яка вам подобається і зустрічаєте відсіч.

Будь-які (запам'ятайте - будь-які) фізичні контакти повинні бути лише за взаємною згодою. І правильно формулювати питання також треба вміти. Недбала чи з претензією фраза чоловіка: "А обійняти?" буде сприйнята жінкою як порушення особистих кордонів.

"Чого похмура така? Усміхнися!"

Деякі чоловіки впевнені, що така фраза покаже їхню турботу, увагу та занепокоєння про настрій жінки. І що будь-яка жінка прямо одразу повинна після цього посміхнутися.

Але реакція зазвичай абсолютно зворотна, оскільки у більшості жінок така фраза викликає роздратування. По-перше, ніхто не любить, коли йому вказують, що робити, що відчувати і як виглядати. По-друге, жінка не зобов'язана як мавпа у цирку посміхатися по команді.

Дотик під час розмови без дозволу

Фізичний контакт має бути узгоджений обома сторонами. Чоловікам здається, що торкнутися руки, плеча, покласти руку на коліно - це прояв ніжності.

Але це грубе порушення особистих кордонів, незалежно від того, скільки років обом учасникам та в якій обстановці вони перебувають. Варто тримати дистанцію, поважати особистий простір іншої людини. І тим більше не варто таке провертати з подругою чи колегою.

Розумні поради

В англійській мові є цікавий термін – менсплейнінг (man+explan, чоловік+пояснювати). Це явище, коли чоловіки починають пояснювати жінкам якісь очевидні речі, ніби вони зовсім не розуміють, про що йдеться. Тема може бути абсолютно будь-яка - від політики до виховання дітей.

Чоловіки при цьому впевнені, що з боку це виглядає мужньо і підвищує їхню значущість в очах жінки. Але жінки найчастіше дратуються і вважають такі роз'яснення - ознакою неповаги.

Тому, перш ніж щось пояснювати своїй супутниці або давати їй поради, подумайте - а чи справді їй це потрібно.