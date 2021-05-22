Эти три популярных продукта могут разрушить ваше здоровье: список вас удивит

Хлопья на завтрак

Этот пункт вызовет удивление у многих людей, так как хлопья считаются вариантом хорошего и полезного завтрака. Однако диетолог Алисия Галвин утверждает, что в большинстве хлопьев присутствует сахар, штучные подсластители и красители.

"Обычная порция может содержать 12 грамм сахара, что равняется приблизительно одной столовой ложке сахарного песка. А что касается белка и клетчатки? Всего около двух граммов каждого в зависимости от марки", - рассказала специалист.

Она рекомендует обязательно читать этикетку перед покупкой большой коробки хлопьев и убедиться, что там достаточно клетчатки и белка, а сахара – минимум.

Фруктовые соки и смузи

Фруктовый сок, смузи в банках или даже подслащенный чай со льдом, могут быть настолько же вредными, как и газированные напитки. И последствия могут быть очень негативными – от кариеса до значительного увеличения веса.

Диетолог Диана Гариглио-Клелланд отметила, что есть связь между употреблением сладких напитков и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность сердечного приступа и инсульта.

Мясо на гриле

Начинается сезон шашлыков и многие готовятся к вылазкам на природу. Однако свои привычки в приготовление пищи стоит пересмотреть. Мясо, приготовленное на гриле при высокой температуре, может стать источником полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и гетероциклических аминов (ГКА), которые считаются потенциальными канцерогенами.

Диетолог и доктор Холли Кламер советует свести риски к минимуму и выбирать мясо, которое требует наименьшего времени для приготовления. Также она советует обязательно использовать маринад, так как он выступает в качестве дополнительного защитного слоя и сокращает время приготовления.